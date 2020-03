The Pinkerton: Warner Bros. acquiert Supernatural Western pour Bad Robot

Deadline rapporte que Warner Bros.a acquis Daniel Casey’s (F9, Parents, Tuer ou être tué) script spec pour le western surnaturel Le Pinkerton pour J.J. Abrams et sa bannière Bad Robot. Le projet sera le premier film original dans le cadre de l’accord global de Bad Robot avec Warner Bros.

Les détails sur le projet sont gardés secrets, en plus du film décrit comme un «hybride surnaturel de vengeance-western».

Les Pinkerton étaient un agent de sécurité privé et une agence de détective établie aux États-Unis par l’écossais Allan Pinkerton en 1850. Pinkerton est devenu célèbre lorsqu’il a prétendu avoir déjoué un complot visant à assassiner le président élu Abraham Lincoln, qui a ensuite embauché des agents de Pinkerton pour sa sécurité personnelle pendant la guerre civile.

L’un des Pinkertons, un parent, a figuré dans la série HBO de David Milch Bois morts. Le personnage de Sarah Paulson, Alice Isringhausen, était lié aux Pinkertons et aux plumes ébouriffées avec le propriétaire du salon de la ville et le pivot d’Al Swearingin.

J.J. Les prochains projets d’Abrams comprennent également Pays Lovecraft, Little Voice, L’histoire de Lisey, Mission: Impossible 7 et 8, Aporia, et plus. Bad Robot a également récemment embarqué le titre DC Comics de Warner Bros. » Justice League Dark pour d’éventuelles sorties au cinéma et à la télévision.

