The Plot Against America Teaser de HBO avec Winona Ryder

Le teaser de Plot Against America de HBO avec Winona Ryder

HBO a publié le teaser officiel de The Plot Against America avec Winona Ryder (Choses étranges), Zoe Kazan (La ballade de Buster Scruggs), Morgan Spector (Patrie), Anthony Boyle (Harry Potter et l’enfant maudit), Azhy Robertson (Juliette, nue), John Turturro (La nuit de) et le nouveau venu Caleb Malis. En avant-première le 16 mars, vous pouvez consulter le teaser maintenant dans le lecteur ci-dessous!

Basé sur le roman de Philip Roth, Le complot contre l’Amérique La mini-série en six parties imagine une histoire américaine alternative racontée à travers les yeux d’une famille juive de la classe ouvrière du New Jersey alors qu’ils regardent l’ascension politique de Charles Lindbergh, héros aviateur et populiste xénophobe qui devient président et tourne la nation vers le fascisme.

Ryder dépeint Evelyn Finkel, la sœur aînée célibataire de Bess. Ses plans ont été arrêtés après 10 ans de soins à sa mère infirme et elle a faim de trouver sa propre place dans la vie. L’attention soudaine d’un partisan clé de Lindbergh – le pasteur politiquement ascendant, le rabbin Lionel Bengelsdorf – est grisante et transformatrice pour elle.

Kazan est Elizabeth “Bess” Levin, une mère et une femme au foyer perspicace qui craint pour l’avenir alors qu’elle tente de protéger sa famille de l’escalade du climat politique tout en prévoyant une possible évasion pour les forces qui semblent menacer son monde.

Spector incarnera Herman Levin, le père fier et perspicace qui travaille comme agent d’assurance et essaie de maintenir la normalité dans la vie de sa famille et de ses amis même si son pays semble sombrer dans le fascisme, l’antisémitisme et l’isolationnisme xénophobe.

Boyle est Alvin Levin, le neveu orphelin en colère et intelligent de Herman qui autorise les différences politiques avec sa famille, les rancunes personnelles et les ressentiments, et sa propre horreur de l’hypocrisie et ne peut pas le conduire du crime de rue vers les champs de bataille d’Europe et vice-versa.

Robertson dépeint Philip Levin, le plus jeune de la famille Levin qui fait face à sa propre curiosité innocente et à son anxiété croissante dans un monde qui semble s’effondrer autour de lui, à la maison et dans la rue.

Malis est Sandy Levin, le fils adolescent artistique de Levin qui se rebelle contre sa famille et son père en particulier alors que son adolescence se mêle de son admiration croissante pour Lindbergh – une position encouragée par les conseils de sa tante Evelyn.

Turturro dépeint le rabbin Lionel Bengelsdorf, un rabbin conservateur et une greffe de Charleston, S.C. où il a gagné sa première chaire de synagogue et est devenu veuf avec la mort de sa femme aisée. Le rabbin saisit les rênes de l’histoire pour devenir une figure clé de l’administration Lindbergh émergente malgré l’opposition croissante au sein de la communauté juive dans son ensemble.

Le complot contre l’Amérique est écrit et produit par David Simon et Ed Burns. Joe Roth, Jeffrey Kirschenbaum, Nina K. Noble, Megan Ellison de l’Annapurna, Sue Naegle et Susan Goldberg seront également producteurs exécutifs. Les co-producteurs exécutifs incluent Dennis Stratton et Philip Roth.