‘The Politician’ Saison 2: Date de sortie de Netflix et ce que nous savons jusqu’à présent

La saison 2 est toujours sur la bonne voie pour une date de sortie de Netflix en juin 2020 et si vous recherchez les dernières nouveautés de la deuxième saison, vous êtes au bon endroit. Quand la saison 2 de The Politician sera-t-elle sur Netflix et que pouvons-nous attendre de la prochaine saison? Plongeons-nous.

Juste pour récapituler rapidement, The Politician est le premier projet exclusivement publié sur Netflix par Ryan Murphy. Le créateur prolifique est derrière des succès tels que American Horror Story et Glee et produit une tonne de contenu pour Netflix au cours des prochaines années et The Politician lance cette nouvelle liste de contenu. Vous pouvez voir tous les projets à venir de Ryan Murphy dans notre aperçu.

La saison 1 de The Politician voit la distribution des étoiles tourner autour des ambitions politiques d’une personne d’être le président des États-Unis, mais doit d’abord conquérir son élection au lycée.

Il convient de noter que depuis la sortie de The Politician, Netflix a également sorti discrètement l’album officiel de la série qui a atteint le sommet des palmarès fin octobre 2019.

merci à tous pour votre écoute et à @MrRPMurphy & @the_Politician pour m’avoir mis dans un melting pot de rêve avec @zoeydeutch, Sondheim, Jonie & Billy Joel – c’est très cool! pic.twitter.com/Vce3fC2fVV – Ben Platt (@BenSPLATT) 23 octobre 2019

Netflix a-t-il renouvelé The Politician pour la saison 2?

Statut de renouvellement officiel de Netflix: Déjà renouvelé (dernière mise à jour: septembre 2019)

Oui, vous avez bien lu cela. D’autres épisodes de The Politician sont déjà en cours. Souvent avec Netflix Originals, nous devons attendre deux ou trois mois avant de connaître le sort de sa série mais ce n’est pas le cas avec The Politician qui a reçu une commande pour deux saisons.

C’est rare, mais étant donné la guerre des enchères qui a eu lieu pour le spectacle et l’arc de l’histoire qui a été présenté, cela a du sens.

À quoi s’attendre de la saison 2 de The Politician sur Netflix

Attention: les spoilers de la saison 1 de The Politician suivent.

Si vous avez vu le dernier épisode de la saison 1, il est clair que la série mettait les éléments de base pour la deuxième sortie.

Le dernier épisode a avancé légèrement après les élections au lycée avec Payton Hobart dans un peu d’accalmie. McAfee obtient un nouvel emploi en tant que militant pour un sénateur sortant qui ne fait aucun effort pour sa campagne. Cela mène à une opportunité.

Elle rassemble ensuite la «dream team» pour rallier Payton à la course.

La saison 2 traversera presque certainement des hauts et des bas lorsqu’il s’agit de battre le sénateur sortant.

Nous nous attendons également à une refonte de la distribution, Gwenyth Paltrow ne revenant peut-être pas pour une deuxième saison avec les principaux acteurs, mais en faisant avancer le navire eux-mêmes.

Ryan Murphy nous a également donné un aperçu de ce à quoi s’attendre de la saison 2 avec une interview avec E-News.

“Les enjeux sont élevés car c’est pour une course à New York. Je l’aime vraiment, vraiment parce que c’est à propos de beaucoup de choses, mais c’est tout simplement amusant. Voir ces trois-là dans une scène sera génial. »

Quand la saison 2 de The Politician sera-t-elle sur Netflix?

La deuxième saison de The Politician sera de retour sur Netflix à l’été 2020.

Dans une interview en 2019, ils envisagent actuellement une date de sortie Netflix pour juillet 2020 pour la saison 2 de The Politician. Cependant, en avril 2020, Murphy a ensuite précisé à EW que la série devait être publiée à un moment donné dans Juin 2020.

Lorsqu’on lui a demandé si The Politician avait été affecté par les productions en pause de COVID-19, il a ajouté: «Nous travaillons toujours dur sur ce point; nous avions fini de le filmer ».

Au départ, nous nous attendions à ce que la saison 2 respecte un calendrier annuel strict, mais étant donné la rapidité avec laquelle le tournage a commencé sur la saison 2, une date de sortie plus rapide est logique.

La production de la série a commencé le 5 novembre 2019 avec Ben Platt postant une photo de sa plaque sur la porte de son dressing.

nous soutenons # season2 pic.twitter.com/4bVmpiq06G – Ben Platt (@BenSPLATT) 5 novembre 2019

D’autres photos de la première journée sur le plateau de la saison 2 de The Politician ont également été publiées dans l’histoire de Ben Platt.

ILS ONT DÉJÀ COMMENCÉ LE FILM DE LA SAISON POLITIQUE 2 SAINTE BAISE pic.twitter.com/iCVWE8CJGg – maya [semi ia check pinned ig?] (@nightdrvke) 5 novembre 2019

Cependant, étant donné qu’il y a des élections aux États-Unis l’année prochaine, nous pourrions le voir suspendu pour publication en novembre pour coïncider avec les élections américaines de 2020.

En décembre 2019, il a été rapporté que Theo Germaine avait déclaré ce qui suit à propos de la saison 2: «Je ne pense pas que je suis autorisé à dire quoi que ce soit à propos de The Politician [Season 2]. Je peux dire que le tournage a été incroyable jusqu’à présent. Tout le monde dans le casting est comme oh mon Dieu. Les scripts sont incroyables et tout le monde est vraiment excité. C’est juteux. “

The Politician continuera-t-il après la saison 2?

Bien que seulement deux saisons aient été commandées, il est facile de voir comment la série pourrait progresser au-delà de la saison 2. Supposons que Payton remporte le siège de sénateur, il pourrait alors se présenter à la présidence à un moment donné.

Alternativement, si Payton perd, il pourrait opter pour la Chambre des représentants et remonter de là.

Tout ce que je peux dire, c’est que je vais peut-être devenir un Stan de Ben Platt et que j’ai besoin de la saison 2 de The Politician en ce moment !! pic.twitter.com/aQiLP1lNxP – Jas (@spidey_thwiip) 9 janvier 2020

Que devez-vous savoir d’autre sur la saison 2 de The Politician Selon IMDb, Brad Falchuk reviendra au fauteuil du réalisateur dans la saison 2. Rejoignant la liste des réalisateurs pour la saison 2, David Petrarca. David a travaillé sur des séries telles que Game of Thrones, Big Love et True Blood. Whitcolm

Quelques nouveaux acteurs pour la saison 2 de #ThePolitician: – Daryl Edwards

– Ava Eisenson

– Krystin Goodwin

– Sandra Landers pic.twitter.com/ixL5Ye0O3C – Quoi de neuf sur Netflix (@whatonnetflix) 30 avril 2020

Avez-vous hâte de voir la saison 2 de The Politician sur Netflix? Faites le nous savoir dans les commentaires.