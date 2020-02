The Punisher Movie Once Pitched By The Raid Remake Writer – / Film

Depuis Jon Bernthal parfaitement habité l’anti-héros vengeur de Netflix The Punisher, les fans réclament que l’acteur fasse ses débuts dans Marvel Cinematic Universe. Il est peu probable que cela se produise, compte tenu de l’orientation familiale de Disney et de l’annulation de la série de super-héros plus mature de Marvel et Netflix. Mais cela n’a pas empêché un terrain d’essayer de le faire.

Écrivain Adam G. Simon, qui écrit le remake à venir du phénomène d’action brutal des arts martiaux de Gareth Evans en 2011, The Raid n’est plus un remake (qui apparemment), ajoute sa voix à la foule de ceux qui souhaitent une sortie de Jon Bernthal The Punisher avec la révélation que il a une fois présenté un film R-évalué The Punisher à Marvel. Simon avait même une idée à part entière de la façon d’y arriver.

Dans une interview avec ComicBook.com, Simon a révélé qu’il avait présenté un film R-évalué The Punisher «des années avant le [Netflix] série abandonnée. ” Le film était “comme Falling Down by Full Metal Jacket”, écrivait l’écrivain avant de révéler que son film suivait les deux précédents films du violent justicier Frank Castle dans une mission qui le mettrait face à face avec Nick Fury. Mais il a ajusté son ton dans cette conversation pour avoir lieu après la série. Simon a expliqué:

«Dans mon opinion, nous trouvons Frank Castle tel que nous l’avons laissé à la fin de la série, seulement maintenant complètement conscient de la menace que les super-héros et les méchants représentent pour l’humanité. Donc, Frank Castle doit tirer pour la personne qui, selon lui, est responsable des innombrables victimes civiles. Celui qui a tout commencé en organisant ces armes de destruction massive pour se rassembler. Nick Fury. La torsion est que Frank est utilisé, il aperçoit la double croix tôt à la fin de l’acte un. À partir de ce moment, nous avons une situation de 3:10 à Yuma. Frank et Fury en fuite de tout le monde, héros et méchants. Il est 3 h 10 jusqu’à ce que Yuma rencontre Leon: le professionnel en passant par Winter Soldier. »

“J’ai rassemblé les quinze premières pages, le pitch pitch, tout”, a déclaré Simon, révélant qu’il était venu à Marvel avec son pitch au moment où Thomas Jane jouait le personnage du film Jonathan Hensleigh 2004 et du court métrage de 2012 qui l’accompagne ” Linge sale.”

Mais Simon ne s’attendait pas à ce que Bernthal prenne la décision, qu’il a jaillie «a vraiment réussi». L’écrivain a ensuite imaginé son discours original avec Bernthal dans le rôle. «Je veux que Bernthal continue à explorer le personnage et soit complètement libre et hors de contrôle. Je pense qu’il le fait aussi », a déclaré Simon. Simon a fait une liste de souhaits pour cette nouvelle version de son pitch Punisher, et a jeté Eminem sur la bande originale pour faire bonne mesure. Il a dit à ComicBook:

«Premièrement, comme il était tellement énervé que cette annulation se produise, vous obtenez Eminem à bord pour la musique et la bande originale. Jon Bernthal comme Frank Castle, Joel Edgerton comme Bullseye, Kristin Scott Thomas ou Edie Falco comme Ma Gnucci, Jeffrey Wright ou Russell Crowe comme Micro, Sam Jackson comme Nick Fury et quelques-uns des Avengers, à savoir, Falcon, Black Widow et Winter Soldat. Oh, et puisque nous parlons de quantités obscènes de violence et de chaos, vous dirigez Joe Lynch. Si les fans ont eu un problème avec cette prise à chaud, j’en ai sept autres. Allons-y.”

Et bien voilà. Simon a déjà l’idée et le casting, ainsi qu’une star qui est probablement prête à reprendre le rôle. Votre décision, Marvle.

Articles sympas du Web: