«The Quest» Reboot Changes – Fantasy Game Show commandé chez Disney +

Disney + emmène ses abonnés (de retour) à Everealm avec un redémarrage de la série de compétitions fantastiques de courte durée d’ABC, The Quest, a appris TVLine.

Tournée dans un château à l’extérieur de Vienne, en Autriche, cette nouvelle version de The Quest est décrite comme «une compétition de réalité innovante» dans laquelle «les candidats adolescents s’affronteront dans un drame qui se déroule où ils rencontrent des êtres mystiques et des rencontres magiques qui rivalisent avec leurs livres, jeux et des films. Ils seront intégrés dans un monde à 360 degrés entièrement immersif avec une technologie transparente, une conception de créature, des effets pratiques et des personnages scénarisés qui interagissent dynamiquement avec eux. »

The Quest est une production exécutive de Mark Ordesky (Le Seigneur des anneaux) de Court Five et Jane Fleming; David Collins, Michael Williams et Rob Eric (Queer Eye) de Scout Productions; et Bertram van Munster du New Media Collective, Elise Doganieri et Mark Dziak (The Amazing Race).

Une date de première pour la quête redémarrée n’a pas été annoncée.

La quête originale a duré 10 épisodes en 2014, recueillant des éloges comme «amusants» et «intéressants» des lecteurs de TVLine. Un lecteur l’a assimilé à “GN sur la télé-réalité”, pour lequel ils ont donné “des accessoires fous à ABC pour avoir mis le cou sur une version générique de la réalité!”

Accepterez-vous l’invitation de Disney + à Everealm? Laissez un commentaire avec vos réflexions sur le redémarrage de The Quest ci-dessous.

