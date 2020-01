The Ranch Recap: Part 8, Episode 1 – Nick Dead, Colt reçoit un appel téléphonique

La première partie du Ranch, partie 8, confirme que Nick a été abattu, mais ne confirme pas qui a appuyé sur la détente.

L’épisode 1 reprend deux heures avant que Nick ne subisse un coup fatal. Beau, Luke et Colt, qui sont tous armés, se dirigent à l’intérieur de la caravane de l’ex-détenu pour trouver une Mary violemment battue et un tas d’attirail de drogue. Colt et Beau décident de rester derrière pour attendre Nick, tandis que Luke ramène Mary au ranch Bennett pour la nettoyer. Là, elle est confrontée à une Heather désemparée, qui cherche désespérément à ce que sa mère se ressaisisse.

Plus tard, au bas de la roulotte, Beau change d’avis. “Vous savez que cela ne ramènera pas Rooster”, dit-il. “Je déteste ça un trou autant que vous, mais nous avons tous deux des choses plus importantes qui nous attendent à la maison” – à savoir Joanne, Abby et Peyton. “Tout ce à quoi je pense depuis que nous sommes arrivés ici, c’est comment ça se passe”, poursuit-il. «Peut-être que Nick se retrouve dans une tombe. Peut-être que l’un de nous le fait. On se retrouve peut-être en prison. Meilleur scénario: nous nous en sortons. Mais alors nous devons vivre avec pour le reste de nos vies. »

“Alors, quoi?”, Répond Colt. «Ce trou bat Mary, la rend accro à l’héroïne… il est responsable de la mort de Rooster. Il peut juste continuer à vivre dans notre ville? Vous rencontrez ma femme et mon enfant à la pharmacie? F-k ça. Je ne vais pas perdre le sommeil sur ce morceau de merde. ”

Finalement, Colt fouille dans sa poche pour trouver une autre caisse de tabac à chiquer et tombe sur la tétine de Peyton. C’est alors qu’il décide qu’il ne vaut pas la peine de passer à côté de la vie de sa fille pour venger la mort de Rooster. Lui et Beau sortent, mais partent dans des voitures séparées.

Alors qu’il rentre chez lui, Colt reçoit un mystérieux appel téléphonique. Après avoir raccroché, il retourne son camion et se dirige vers le parc à roulottes. La prochaine fois que nous le verrons, il sort du mobile home de Nick et se rend aux flics. Lorsque Wilkerson demande s’il y a quelqu’un d’autre à l’intérieur, Colt répond: «Ouais, Nick. Il est mort.”

Au poste de police, Beer Pong se rend dans la salle d’interrogatoire pour parler à Colt. L’éleveur assure à son ami qu’il est innocent. Il a même un alibi: sur le chemin du retour, il s’est arrêté dans une station-service pour un bar à bonbons, et des images de sécurité prouveront qu’il n’était pas présent lorsque Nick s’est fait tirer dessus. Heureusement pour lui, l’horodatage sur la bande de surveillance le place à la station-service au moment où un voisin a appelé pour signaler une explosion par balle.

Son nom effacé, Colt rentre chez lui et obtient la seule chose qu’il a toujours voulu: un câlin de son père. «Je pensais que j’allais perdre mon autre fils», explique Beau. (Daw!) Ensuite, Colt envoie un texto à Abby pour lui faire savoir qu’il va bien. Une fois arrivée à la maison, il s’excuse auprès de son ex-femme de ne pas l’avoir écoutée au sujet de sa descente au parc à roulottes, puis elle s’excuse de ne pas lui avoir fait profiter du doute lorsqu’elle a appris pour la première fois qu’il avait été arrêté pour Nick. meurtre.

Dans la toute dernière scène, Colt est seul dans la grange et passe un coup de téléphone. Quelqu’un décroche, mais nous ne savons pas qui est à la réception. “[The cops] je ne sais même pas que vous avez appelé », dit Colt. “Ne t’inquiète pas. Personne ne sait que c’était toi. »

Alors qui est ce «toi» et quand allons-nous découvrir qui a tiré sur Nick? Notez la première de la partie 8 via le sondage suivant, puis discutez de l’épisode 1 – et uniquement de l’épisode 1! – dans les commentaires.