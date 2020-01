The Ranch: Rooster Returns? Partie 8, épisode 4 – Siri Danny Masterson

The Ranch Part 8 trouve un moyen de ramener le Coq Bennett de Danny Masterson… sans vraiment ramener Danny Masterson.

Dans l’épisode 3, Colt souffre d’une expérience de mort imminente – et le jour de son anniversaire, rien de moins. Il se retrouve coincé entre son camion et une clôture coupe-vent sur la propriété Peterson, sans issue. Dans l’épisode suivant, son esprit commence à lui jouer des tours et sa voix intérieure est représentée par Siri. Quand il commence à perdre connaissance, Siri élève la voix… seulement ce n’est pas Siri.

“Sérieusement? Vous allez simplement abandonner? “, Demande-t-il. “Ce sont des conneries faibles.”

“Siri?”, Demande Colt.

«Devinez encore», répond-il. “Cock-a-doodle-doo, motherf-ker.”

Oui, c’est Rooster, et il vient à Colt depuis le ciel. “J’étais juste dans un bain à remous avec Dale Earnhardt, Merle Haggard et Gandhi”, dit-il. “Devinez qui a la plus grosse camelote? Alerte spoiler: moi. ”

Lorsque Colt commence à se déchirer, Rooster nargue son frère, comme autrefois. «Tu vas pleurer? C’est comme ça que tu veux sortir? », Demande-t-il. “Quand je suis descendu de cette falaise, je donnais des oiseaux doubles tout le long du chemin.”

Colt dit ensuite qu’il aimerait passer du temps avec Rooster et boire ensemble, comme autrefois – et Rooster lui dit qu’ils peuvent le faire maintenant. «Il suffit de marcher vers la lumière», dit-il. Heureusement, la lumière au loin n’est pas une voie vers le ciel, mais les phares de la voiture de Luke. Lui et Abby sautent et sortent Colt de derrière son camion, puis le précipitent aux urgences où il est finalement stabilisé. Il s’éloigne de l’accident avec de légères gelures et quelques côtes foulées.

À l’hôpital, Abby prend le téléphone de Colt; elle a besoin de son numéro de sécurité sociale pour terminer de remplir tous les documents. Elle ouvre Notes et trouve quelque chose que son ex-mari a dicté à Siri alors qu’il était pris au piège. “Si vous avez cela, cela signifie que je ne l’ai pas fait”, indique-t-il. “Tout ce que je pense en ce moment, c’est de toi et Peyton. Ne lui dis pas que j’étais un menteur. S’il vous plaît. Je sais que j’ai fait beaucoup d’erreurs. Soyez aussi en colère que vous devez l’être… Toujours en colère contre moi-même. Et je suis désolé si je vous ai fait sentir que vous ne pouviez pas me faire confiance. Le pire, c’est que je n’ai jamais eu la chance de vous prouver que j’ai changé. Je t’aime.”

Heureusement pour Colt, la note prouve à Abby qu’il a changé. La nuit suivante, lors d’un dîner d’anniversaire tardif, Abby présente à Colt une série de cadeaux – y compris leurs papiers de divorce. Elle lui dit qu’elle ne les a jamais signés. Elle a vu la note sur son téléphone, et cela lui a brisé le cœur sachant qu’il se battait toujours pour leur relation alors qu’il était au bord de la mort. Colt se lève de son siège et embrasse sa femme, ce qui signifie que ces deux tourtereaux vont trouver un moyen de le faire fonctionner.

Qu'avez-vous pensé du grand «retour» de Rooster? Et êtes-vous heureux de voir Colt et Abby se remettre ensemble?