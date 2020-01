The Real Reason ‘Deadpool’ a changé de réalisateur pour la suite

Deadpool est sorti en 2016 et a dépassé toutes les attentes. Jusqu’au bout du fil, la plupart des créateurs impliqués dans le film n’étaient pas sûrs que ce serait un succès ou un flop. Un film de super-héros classé R avec un mercenaire qui parle des ordures et qui brise le quatrième mur alors que le plomb était un territoire inexploré.

Comme nous le savons tous avec le recul, les fans ont adoré et le film a battu quelques records pour le week-end d’ouverture du film R et le box-office. Le casting et l’équipe ont tenté de voir si la foudre allait frapper deux fois alors qu’ils commençaient à travailler sur Deadpool 2, mais ils ont avancé sans une personne clé, le réalisateur Tim Miller.

Pourquoi Tim Miller n’a-t-il pas réalisé la suite de «Deadpool»?

Ryan Reynolds (Deadpool) | Kevork Djansezian / .

Tim Miller était expérimenté en tant qu’écrivain et artiste d’effets visuels, mais il a fait ses débuts de réalisateur de long métrage avec Deadpool. Bien que l’équipe créative du film soit passionnée et travailleuse, Miller s’est cogné la tête avec une personne en particulier, la star en titre du film, Ryan Reynolds. Dans une récente interview avec le podcast KCRW, The Business, Miller révèle: «Il est devenu clair que Ryan voulait contrôler la franchise. Vous pouvez travailler de cette façon en tant que réalisateur, avec beaucoup de succès, mais je ne peux pas. Cela ne me dérange pas d’avoir un débat, mais si je ne peux pas gagner, je ne veux pas jouer. “

Hors contexte, cela peut sembler comme si Reynolds était une diva ou contrôlait trop sa position d’acteur, mais lorsque vous entendez toute l’histoire, la réalité de la situation devient claire.

Pourquoi Ryan Reynolds est-il si déterminé à contrôler la franchise «Deadpool»?

Deadpool est, sans équivoque, le bébé de Ryan Reynolds. Il voulait créer un film Deadpool et s’est battu pour lui pendant des années. En 2016, il était l’homme de l’année de GQ et a déclaré dans son interview: «Depuis onze ans, j’essaie de faire monter ce rocher Sisyphe sur la colline, et il a continué à rouler sur moi. Je vais donc être tout le f *** dessus du moment où il commence au moment où il se termine. “

Le personnage de Deadpool est apparu à l’origine dans le film X-Men Origins: Wolverine, mais le personnage ne s’est pas du tout révélé au goût de Reynolds. En fait, la bouche de Deadpool a été fermée hermétiquement la plupart de son temps à l’écran alors qu’il combattait silencieusement Wolverine. Pas un grand spectacle pour un personnage connu comme “The Merc with a Mouth”.

Après plusieurs rejets et ce faux départ, Reynolds pensait qu’un projet mettant en vedette Deadpool dans toute sa splendeur bouchée ne pourrait jamais démarrer. Lorsque Fox a finalement offert un budget limité pour faire le film, lui et son équipe ont commencé à courir.

Qu’est-ce que Ryan Reynolds a à dire sur la rupture avec Tim Miller?

Dans l’interview de Reynold avec GQ en 2016, il a déclaré à propos de Miller: «Je sais quand j’ai besoin d’exercer un contrôle et je sais quand je dois le lâcher. Je ne vais pas m’asseoir avec Tim Miller et dire: «Les effets visuels de Deadpool doivent être faits de cette façon.» L’homme est un assistant d’effets visuels. Mais il y a des choses de caractère et de ton que je connais très bien. »

Bien que leurs interviews respectives aient été espacées de trois ans, il semble presque que Miller réponde à cette affirmation lorsqu’il ajoute dans son interview à KCRW: «Je ne pense pas que vous puissiez négocier chaque décision créative, il y en a trop à faire. Donc, Ryan est le visage de la franchise, et il était de loin l’élément le plus important de cela. Donc, s’il décide qu’il veut le contrôler, alors il va le contrôler. ”

Reynolds n’a pas de rancune à propos des événements, Miller terminant son interview sur GQ en disant: «Tout ce que je peux vraiment ajouter, c’est que je suis triste de le voir quitter le film. Tim est brillant et personne n’a travaillé plus dur sur Deadpool que lui. “

À la fin, David Leitch, qui avait auparavant réalisé Atomic Blonde, a été amené à diriger Deadpool 2. La suite a fracassé les records établis par Deadpool et est restée au sommet de la catégorie R jusqu’à ce que Joker l’a propulsé au n ° 2.