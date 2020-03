«The Resident» Coronavirus Storyline Spooky? – Questions TV

Nous avons des questions et vous avez (peut-être) des réponses! Avec une autre semaine de télévision passée, nous lançons des requêtes à gauche et à droite sur des émissions telles que Outlander, Supernatural, The Resident et This Is Us!

1 | Observateurs de Tiger King, que pensez-vous qu’il est arrivé au mari de Carole Baskin MIA? Et croyez-vous quelque chose que Joe Exotic a dit dans sa défense au sujet de l’implication de Jeff Lowe?

2 | Pourquoi l’image de Judith de The Walking Dead que Rick aurait dessinée ressemblait-elle plus à la Judith aux cheveux droits d’aujourd’hui qu’à la petite fille au balai qu’elle aurait été la dernière fois qu’il l’aurait vue?

3 | Sur Outlander, quoi de plus ridicule: la directive de Jamie à Claire de «regarder vers le bas» pendant les rapports sexuels, ou le fait qu’ils portaient tellement de vêtements qu’il n’y avait rien à voir?

4 | Sur la liste de lecture extraordinaire de Zoey, avez-vous été surpris lorsque le grand nombre de Max s’est avéré être un véritable flash mob? Avez-vous été encore plus surpris que la série ait choisi de lui faire avouer ses sentiments pour Zoey – et pour qu’elle lui avoue sa superpuissance – si tôt dans la saison? Et compte tenu de l’annulation réelle du basket-ball de March Madness, êtes-vous devenu un peu triste quand Mitch le regardait?

5 | Sur Good Girls, n’y avait-il vraiment pas d’autre moyen pour les femmes d’activer Lucy’s Face ID que de déterrer son corps? N’auraient-ils pas pu obtenir une photo d’elle en quelque sorte?

6 | Kate de Batwoman a la chimie avec Julia… Sophie a la chimie avec Julia… et Sophie a la chimie avec Batwoman. Alors pourquoi Kate n’a-t-elle pas de chimie avec Sophie?

7 | Dans quelle mesure John Nolan, la recrue, a-t-il été financièrement indemne lors de son divorce il y a des années, non seulement il a fait écarter les frais de scolarité de son fils, mais aussi les fonds nécessaires pour rénover cette maison avec une vue assez incroyable?

8 | Pourquoi le juge d’American Idol, Katy Perry, a-t-il été si surpris d’apprendre que la mère du concurrent Louis Knight est britannique alors qu’il est… également britannique? Et pensez-vous que la gagnante de la saison 17, Laine Hardy, souhaite que le spectacle lui accorde la moitié de l’attention autant que le finaliste Alejandro Aranda?

9 | Où Zeke de Manifest – qui a disparu pendant une année complète, emprisonné peu de temps après et qui est au seuil de la mort depuis – a-t-il trouvé le temps / les fonds pour acheter une bague de fiançailles?

10 | Supernatural de cette semaine n’a-t-il pas suivi ce que Ruby a dit à Sam dans la saison 4 à propos de n’avoir jamais rencontré d’ange? Ou devons-nous supposer qu’elle mentait?

11 | Le Bon Docteur de Saint-Bonaventure n’a-t-il pas subi de dommages structurels dus au tremblement de terre? Comment diable Lea est-elle sortie de la brasserie avec à peine une égratignure? Et le tour de Melendez pour le pire était-il inévitable après avoir choisi d’ignorer ses ecchymoses abdominales plus tôt dans l’épisode?

12 | Certes, «coronavirus» est un terme générique, mais était-il encore effrayant de l’entendre prononcer pendant l’épisode sur le thème de l’épidémie du résident?

13 | En plus de ces questions lancinantes de This Is Us, nous demandons: bien qu’il n’y ait pas eu de «vainqueurs» dans le grand combat de Randall et Kevin, qui pensez-vous avoir porté le coup le plus tranchant?

14 | Quelles sont les chances que les bébés nés mardi soir sur This Is Us et le premier Conseil des papas soient tous deux appelés Hope? (Et pouvons-nous déjà retirer ce nom de bébé télé surutilisé?)

15 | Fellas, est-ce que quelqu’un vous a fait vous sentir mal dans votre corps de quarantaine que Clay de SEAL Team?

16 | Sur Chicago Med, la mauvaise prise de décision de Will commence-t-elle à devenir un vrai problème?

17 | Avec la grande fusion de Survivor devant nous, quel joueur d’Edge of Extinction, selon vous, reviendra au jeu?

18 | Quelle torsion finale de A Million Little Things (ALERTE SPOILERS!) avez-vous trouvé plus surprenant: que l’adoption de Rome et de Regina a échoué parce qu’Eve se sentait soudainement habilitée (et non parce que son petit ami violent était intervenu d’une manière ou d’une autre), ou qu’Eddie n’avait pas pris ce verre au bar avant son accident de voiture potentiellement mortel?

19 | Deputy vous a-t-il réussi à vous tromper avec le nouveau tatouage de Blair?

20 | La Jane de The Bold Type est-elle folle d’avoir laissé sa porte ouverte à New York et d’avoir crié au livreur de venir, sans même vérifier qui était à la porte?

21 | Fans de Devs, étiez-vous soulagé de constater que Kenton n’avait pas tué Jamie, après tout?

22 | De tous les animateurs de fin de soirée enregistrant leurs émissions depuis chez eux, qui a giflé la configuration la plus raffinée? (Trevor Noah? Samantha Bee?) Et qui a peut-être essayé trop fort, avec des angles de caméra étrangement mauvais et des décors folkloriques, d’avoir l’air “fait maison”?

