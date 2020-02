The Rise and Reign of Jeff Bezos, The Trade Season 2, Run, Blood on Her Name, The Misogynists – / Film

Les bandes-annonces sont une forme d’art sous-estimée dans la mesure où elles sont souvent vues comme des véhicules permettant de montrer des images, d’expliquer des films ou de montrer ce que les cinéphiles peuvent attendre. Étranger, national, indépendant, gros budget: quelle meilleure façon de perfectionner vos compétences de cinéphile attentionné qu’en déconstruisant ces petites publicités?

Cette semaine, nous examinons en franchise d’impôt Jeff Bezos, me demande quoi faire avec un cadavre, réfléchis aux élections de 2016, réfléchis à toutes nos mauvaises décisions dans la vie et espère une vie meilleure en Amérique.

Amazon Empire: The Rise and Reign of Jeff Bezos

La description seule se lit comme un roman que vous ne pourriez pas dénoncer.

Jeff Bezos n’est pas seulement l’un des hommes les plus riches du monde, il a bâti un empire commercial sans précédent dans l’histoire du capitalisme américain. Son pouvoir de tout modeler, de l’avenir du travail à l’avenir du commerce en passant par l’avenir de la technologie, est sans égal.

Alors que les politiciens et les régulateurs du monde entier commencent à considérer l’impact mondial d’Amazon – et comment maîtriser le pouvoir de Bezos – FRONTLINE étudie comment il a exécuté un plan pour construire l’une des forces économiques et culturelles les plus influentes du monde.

De tous les gémissements et gémissements que vous entendez à propos de PBS et NPR, et de toutes ces autres organisations que les gens aimeraient retirer de leurs fonds, il n’y a pas de plus grande satisfaction sachant que ce documentaire existe simplement. Dire la vérité au pouvoir, amener les bonnes personnes à parler devant la caméra et utiliser la recherche et le journalisme à l’ancienne pour parler où personne ne veut, est exactement ce qui est passionnant à propos de la télévision publique.

Les misogynes

Réalisateur Onur Tukel’s le dernier sentiment que cela pourrait provenir du dramaturge Neil LaBute.

Dans une seule chambre d’hôtel bien approvisionnée la nuit des élections générales de 2016, deux partisans de Trump célèbrent les résultats inattendus, dans le dernier du provocateur indépendant Onur Tukel. Alors que la nuit fait rage, un ensemble de personnages s’aventurent dans et hors de la pièce. Certains correspondent à l’enthousiasme des deux tandis que d’autres expriment leur terreur à la perspective du nouveau président, mais la plupart ont du mal à trouver des raisons de se soucier moins des résultats à l’origine de la fête débauchée autour d’eux. Menée par la performance joyeusement dérangée de Dylan Baker, l’exploration ironique de Tukel d’une Amérique divisée plonge profondément dans la crise existentielle de masse de la nuit et révèle des vérités inquiétantes.

Sans un instant d’hésitation, je dirais que cela devrait être quelque chose que vous verriez à Broadway. Il y a quelque chose d’un peu théâtral dans comment et où nos personnages se déplacent et agissent, mais il a toujours une exécution intéressante sur ce qui ressemble à un long monologue.

Courir

Réalisateur Scott Graham a beaucoup de fils à nouer à la fin de cette chose.

La routine quotidienne de travailler dans une usine de poisson a atteint 30 quelque chose de Finnie (Mark Stanley). Il aspire à redevenir cet adolescent arrogant et insouciant, qui a passé ses nuits à faire des courses de voitures dans les rues baignées de néon de Fraserburgh. Mais lorsque son propre fils adolescent, Kid (Anders Hayward), enceinte de sa voiture, fait tomber enceinte sa petite amie Kelly (Marli Siu), Finnie se rappelle inévitablement où il pense que sa propre vie a mal tourné. Incapable d’exprimer sa dépression à sa femme Katie (Amy Manson), il emprunte la voiture de Kid pour une dernière virée nocturne.

Imprégné du mythe des chansons de Bruce Springsteen sur le fait de grandir dans les petites villes, les voitures de course et tomber dans le piège de répéter les erreurs de vos parents, le troisième long métrage de Scott Graham capture intimement à quel point les rêves des adolescents sont difficiles à laisser derrière quand vous avez raté votre chance de frapper la route et la course.

Je ne sais pas quoi Bruce Springsteen a à voir avec tout cela, mais c’est un enfer d’un argumentaire de vente. Pathos suinte de chaque instant présenté dans cette bande-annonce. Les enjeux sont élevés, les citations à tirer sont flatteuses et le crescendo est presque assuré de vous laisser dévasté. Mon genre d’histoire, c’est sûr.

Du sang sur son nom

Réalisateur Matthew Pope a une histoire intense à raconter.

La décision d’une femme de dissimuler un massacre accidentel échappe à tout contrôle lorsque sa conscience lui demande de rendre le corps du mort à sa famille.

C’est tout simplement solide. Sans utiliser plusieurs dispositifs de complot ou préparer un scénario complètement invraisemblable, tout cela ressemble à une pièce bien jouée. Ce que cela dira à propos des personnes impliquées, comment une histoire comme celle-ci peut être de petite envergure mais de grande signification, il peut y avoir plusieurs angles. Cela ressemble à une toute petite production indépendante, mais j’aimerais qu’il y en ait plus comme ça Là.

The Trade Season 2

C’est un récit qui ne cédera pas.

Cette saison en quatre parties suit les Centraméricains en odyssée aux États-Unis (et d’autres rentrent chez eux après avoir été expulsés), tout en se plongeant dans les industries de l’ombre qui les attaquent à chaque étape du chemin. La série met en lumière les passeurs et les trafiquants qui profitent de la vulnérabilité des migrants, et les forces de l’ordre les poursuivant à la frontière, tout en jetant un regard sur le ventre rarement vu du monde des migrants et leur lutte pour survivre.

C’est une histoire sans fin. Il n’y a aucun moyen d’arrêter ce qui a été commencé, et cette bande-annonce transmet ce message avec une grande véracité. La nécessité pour les gens de venir en Amérique dépasse la peur, le danger, de ce qu’il faut pour traverser une frontière ou faire confiance à la personne qui tentera de vous faire entrer clandestinement.

