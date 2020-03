The Rise of Skywalker 16-Bit Ending, Invisible Man Scene Breakdown & More / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants, ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, regardez une reconstitution de style jeu vidéo 16 bits de la confrontation finale entre l’Ordre final et la Résistance, ainsi que Rey et l’empereur Palpatine, dans Star Wars: The Rise of Skywalker. De plus, écoutez en tant que réalisateur Leigh Whannell décompose une scène intense du remake de L’homme invisibleet regardez un croquis extrait de l’épisode de Saturday Night Live avec John Mulaney avec une parodie de la nouvelle série de rencontres Netflix L’amour est aveugle.

Tout d’abord, M. Sunday Movies a organisé l’une de leurs recréations de jeux vidéo 16 bits, cette fois pour la finale de Star Wars: The Rise of Skywalker. Regardez la confrontation finale entre Ray et Palpatine, ainsi que la bataille «spatiale» au-dessus de leur tête avec les dizaines de navires qui se présentent pour aider la Résistance à vaincre l’Ordre final une fois pour toutes.

Ensuite, le New York Times a demandé au réalisateur Leigh Whannell de briser la lutte intense entre le personnage d’Elisabeth Moss Cecilia et son bourreau invisible. Cecilia est soulevée dans les airs, jetée dans la cuisine et généralement battue en enfer. Une combinaison d’un appareil photo sophistiqué contrôlé par le mouvement, d’effets visuels et de cascadeurs a aidé à réaliser cette scène de manière transparente, et tout est expliqué dans la vidéo ci-dessus.

Enfin, avec tant de superbes croquis dans l’épisode du samedi soir en direct de John Mulaney, certains d’entre eux ont dû être coupés pour le spectacle en direct. Dans ce cas, c’est une parodie de la nouvelle émission de rencontres trash de Netflix Love Is Blind, la dernière sensation de réalité qui balaie le Web, pour le meilleur ou pour le pire.

