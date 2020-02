Réaliser un film Star Wars est sans aucun doute une réalisation prestigieuse, mais cela est autant une malédiction qu’une bénédiction. Du côté positif, vous pouvez attacher votre nom et vos sensibilités thématiques à l’une des franchises de films les plus emblématiques de l’histoire. L’inconvénient, cependant, est que vous vous ouvrez à une avalanche de critiques sans fin de ce qui est sans doute la base de fans la plus engagée et la plus fanatique qui soit.

À cette fin, le dernier opus de la franchise acclamée de George Lucas – Star Wars: The Rise of Skywalker – ne s’est pas vraiment éveillé auprès des fans. Les cinéphiles occasionnels ont apparemment rejeté le film comme médiocre tandis que les fans inconditionnels de Star Wars ne peuvent pas taper leurs plaintes à propos du film assez rapidement.

En effet, si vous vous rendez sur la page subreddit de Star Wars et lisez les critiques de fans sérieux, le seul mot qui revient sans cesse est «déception».

Les critiques médiocres de The Rise of Skywalker sont un peu surprenantes étant donné J.J. Le travail précédent d’Abrams sur la franchise, mais je suppose que tout ne peut pas être un home run.

Répondant à la multitude de plaintes concernant le film, Abrams a récemment ouvert son discours lors du Sommet Upfront 2020 à Los Angeles.

“La vérité est que ce sont des choses qui sont destinées à divertir les gens, à leur faire ressentir quelque chose et, espérons-le, à les faire se sentir bien”, a déclaré Abrams dans un commentaire rapporté pour la première fois par ComicBook. “Évidemment, cela ne fonctionne pas toujours. C’est difficile quand ce n’est pas le cas, et quand ce n’est pas le cas, vous devez le comprendre, vous devez le reconnaître, vous devez l’examiner. “

Abrams a également adressé le contrecoup au film le mois dernier, quoique de manière moins directe.

“Je dirais qu’ils ont raison”, a déclaré Abrams à propos des critiques les plus vocaux du film. «Les gens qui l’aiment plus que tout ont également raison. On m’a demandé… “Comment avez-vous fait pour plaire à tout le monde?” Je me disais quoi? Cela ne veut pas dire que cela devrait être ce que quelqu’un essaie de faire de toute façon, mais comment pourrait-on même s’y prendre? Surtout avec Star Wars. Je n’ai besoin de le dire à personne ici, nous vivons à un moment où tout semble immédiatement par défaut scandaleux. Et il y a une sorte de M.O. c’est exactement comme je le vois ou tu es mon ennemi. “

“C’est une chose folle qu’il existe une telle norme qui semble être dénuée de nuances”, a ajouté Abrams. “Il ne s’agit pas de Star Wars, mais de tout, de compassion et d’acceptation. C’est un moment fou, donc nous savions qu’à partir de toute décision que nous prenions, une décision de conception, une décision musicale, une décision narrative plairait à quelqu’un et rendrait furieux quelqu’un d’autre. Et ils vont bien. “

Le seul avantage d’un mauvais film Star Wars est que vous pouvez rester tranquille en sachant que la décennie à venir offrira encore plus de chances de rachat. Et en attendant, vous pourriez tout aussi bien profiter de The Mandalorian sur Disney +.

Source de l’image: Star Wars

