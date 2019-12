The Rise of Skywalker: 5 raisons pour lesquelles nous l'aimons (et 5 pourquoi c'est une déception pour la franchise Star Wars)

En tant que film étant donné la lourde tâche de conclure 42 ans de narration et la valeur de neuf films d'intrigue, La montée de Skywalker, le dernier film du Guerres des étoiles La saga Skywalker avait peut-être un travail impossible à faire. Mais cela ne signifie pas que ce n'est pas un travail qui pourrait être fait, si l'histoire avait été placée entre de bonnes mains et avec la quantité de soins et de planification qu'elle méritait.

CONNEXES: Star Wars: 5 questions traitées dans Rise Of Skywalker (& 5 que nous avons toujours)

À la fin de la journée, cependant, La montée de Skywalker est un film profondément imparfait qui soulève vraiment plus de questions qu'il n'en répond et crée plus de problèmes qu'il n'en résout. Ici, nous essayons de trouver quelques-uns des bons résultats du film tout en expliquant pourquoi cela sert de déception massive à la franchise dans son ensemble.

dix Amour: de nouvelles idées ajoutées à l'univers





S'il y a une chose dans laquelle la trilogie de suite, en particulier, a excellé, c'est l'expansion des concepts que nous connaissons et comprenons au sujet de l'univers que les fans aiment si passionnément depuis plus de quatre décennies. Donné La montée de SkywalkerEn accordant la priorité à l'intrigue sur le caractère, nous avons reçu de nombreux nouveaux éléments de l'intrigue et parties de la Force à traiter et à comprendre.

Les nouvelles idées introduites dans le film incluent la notion d'une dyade dans la Force, un lien qui est aussi fort que la vie elle-même et trouve deux âmes vivant comme une seule; La guérison par la force est vue pour une des premières fois en live-action Guerres des étoiles; et les objets physiques transférés via des liens de force.

9 Déception: l'histoire de Rey n'a pas de sens





Depuis quatre ans, les fans réclament l'importance de l'histoire de Rey, en particulier pour les jeunes femmes qui se sont vues dans le conte inspirant d'une fille qui n'était personne qui se faisait un nom dans le monde. L'histoire a également renforcé la notion universelle que la Force est accessible à tous, quelle que soit la lignée.

Mais avec tout ça La montée de Skywalker fait et défait, dans l'histoire de Rey, le voyage de l'héroïne sonne finalement complètement creux. Les parents de Rey ne l'ont jamais abandonnée: ils l'ont vendue parce qu'ils l'aimaient et voulaient la garder en sécurité. Les pouvoirs de Rey ne lui appartiennent pas: ils sont dictés par la lignée masculine dont elle est issue. Tout cela est profondément dérangeant et décevant.

8 Amour: visages familiers





La trilogie de la suite n'a jamais hésité à profiter et à exploiter la nostalgie des fans qui sont impatients de voir les visages familiers qu'ils aimaient tant dans les films passés. La montée de Skywalker répond à ces désirs, même si à différents niveaux de concentration, avec l'inclusion de certains personnages préférés des fans.

Le légendaire Lando Calrissian de Billy Dee Williams a le rôle le plus important de ceux qui retournent dans la mêlée pour la première fois, même si son temps de visionnage est bien inférieur à ce que certains avaient peut-être espéré. Les camées amusants supplémentaires incluent un clin d'œil et vous manquez le retour pour le héros de l'Alliance rebelle Wedge Antilles, Ewoks et Jawas.

sept Déception: ruine rétrospectivement la trilogie originale





La trilogie originale sera toujours la plus aimée de toutes les Guerres des étoiles franchises. Mais il convient également de noter que la trilogie originale reste désormais la seule des trilogies à se terminer sur une note vraiment pleine d'espoir. L'Alliance rebelle bat finalement l'Empire, et Le retour des Jedi se termine par une joyeuse célébration dans les forêts d'Endor.

CONNEXES: Star Wars: The Rise Of Skywalker: 10 histoires de trilogie originales qui n'ont jamais été résolues

Mais maintenant, cette fin entière ne signifie rien, et la célébration est ruinée. Comme nous le savons maintenant, grâce à la décision stupide de ressusciter l'empereur sans raison réelle, les rebelles n'ont jamais vraiment gagné quoi que ce soit. L'empereur et son empire étaient juste à l'affût, se cachant et anticipant le moment où ils pourraient enfin revenir.

6 Amour: créatures mignonnes





Pendant toute la durée de la saga, Guerre des étoiless a toujours présenté aux téléspectateurs des extraterrestres et des droïdes de toutes tailles, formes et espèces. Mais bon nombre de ses créatures les plus mémorables se trouvent également être incroyablement adorables.

La montée de Skywalker poursuit cette tendance. Jannah et ses compagnons Stormtroopers ont fait défection à cheval sur des Orbaks royaux, des chevaux de l'espace aux crinières somptueuses. Le droïde adorablement anxieux D-O suit BB-8 comme un caneton perdu. Mais le plus mignon de tous est le forgeron du marché noir de la taille d'une pinte, Babu Frik, qui vole chaque scène dans laquelle il se trouve avec ses adorables moustaches, ses yeux expressifs et son dialogue et son dialecte hilarants.

5 Déception: une série en guerre contre elle-même





Que vous aimiez ou détestiez les deux le réveil de la force et The Last Jedi, il est impossible de ressentir autre chose qu'un inconfort avec la façon dont La montée de Skywalker si radicalement supprime tant d'éléments et de relations de l'intrigue que ses prédécesseurs ont introduits.

Pour le dire simplement, La montée de Skywalker est un film qui existe apparemment principalement pour défaire tout ce que les deux premières entrées de la trilogie suite avaient établi. Les personnages se sentent hors du caractère et froids, des arcs et des histoires entiers sont oubliés ou invalidés, et les actions sont carrément contredites. C'est une conclusion désordonnée à la trilogie, et encore plus décevante pour la saga dans son ensemble.

4 Amour: la rédemption est possible pour tous





En son coeur, Guerres des étoiles a toujours été comprise comme une histoire d'espoir, d'amour et de potentiel de rédemption. La montée de Skywalker poursuit puissamment cette tendance qui était si présente à la fois dans les trilogies originales et préquelles, offrant un arc d'histoire rédempteur qui est à la fois plus puissant et plus crédible que le changement de cœur d'une seconde de Darth Vader.

CONNEXES: Star Wars: The Rise Of Skywalker: 10 des théories de fans qui se sont avérées vraies

Dans le personnage du Ben Solo racheté, La montée de Skywalker frappe vraiment une mine d'or de conflits émotionnels et moraux. Racheté par l'amour de trois personnes – son défunt père, Han Solo; sa défunte mère, Leia Organa; et son partenaire et amoureux de la dyade, Rey-Ben Solo témoigne du pouvoir rédempteur de l'amour sous toutes ses formes.

3 Déception: nostalgie insignifiante





Lorsque la trilogie suivante a commencé, beaucoup ont affirmé qu'il semblait que la saga s'appuyait entièrement sur la nostalgie, produisant une imitation moindre de Un nouvel espoir sous la forme de le réveil de la force. Mais il est impossible de regarder La montée de Skywalker et voir autre chose qu'une tentative de fourrage dans un service de fans nostalgique.

Bien qu'il existe de nombreuses infractions flagrantes qui en soient des exemples, notamment des dialogues et des scènes fortement recyclés, la fin du film est de loin le pire exemple de tous. Rey n'a aucune raison d'être sur Tatooine et aucune raison de se déclarer Skywalker. Ce n'est pas la fin que mérite son personnage. C'est la fin du film que le récit autrefois cyclique de la saga mérite. Et il ne pouvait pas se sentir plus mal.

2 Amour: l'amour peut encore enflammer les étoiles





Comme nous l'avons déjà décrit, l'amour sous toutes ses formes est l'un des thèmes les plus importants de la saga. Bien que vous ayez du mal à trouver une seule histoire romantique qui se termine avec bonheur, avec la romance malheureuse de Rey et Ben maintenant ajoutée aux rangs, la série n'hésite jamais à montrer que l'amour est la partie la plus importante et la plus puissante de humanité.

La montée de Skywalker peut être rempli à ras bord de quêtes d'aventure turgescentes et répétitives et de scènes forcées entre un trio de personnages qui ne s'entendent jamais. Mais lorsque le film se concentre sur l'amour – l'amour entre amis, entre familles et entre amoureux – la saga elle-même ne s'est jamais sentie plus vivante.

1 Déception: Palpatine gagne





Guerres des étoiles peut avoir prétendu raconter l'histoire de la famille Skywalker, mais si nous sommes censés croire ce que La montée de Skywalker nous dit, Palpatine est celui qui gagne finalement. À la fin du dernier film de la saga Skywalker, chaque vrai Skywalker est mort. Seul un membre de la lignée de Palpatine a survécu aux décennies de guerre.

Le film pourrait essayer de nous vendre sur l'idée que Rey porte le nom de Skywalker, mais il n'y a pas de version de cette histoire dans laquelle il se sent gagné. Rey n'est qu'un Palpatine usurpant un héritage Skywalker qui n'a jamais été le sien. L'empereur obtient le dernier rire.

SUIVANT: Star Wars: le moment le plus emblématique de chaque film de saga, classé







Prochain

Le Flash: 6 romances qui se sont terminées trop tôt (et 4 qui ne se sont pas terminées assez tôt)