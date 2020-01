The Rise Of Skywalker Actor révèle une fin alternative choquante

Il y avait beaucoup de pression sur Star Wars: The Rise of Skywalker pour fournir une fin satisfaisante à la trilogie de la suite, il n’est donc pas surprenant que la fin réelle qu’elle a livrée se soit révélée être très conflictuelle. Juste pour vous rafraîchir la mémoire, Kylo Force ressuscite Rey après sa bataille avec Palpatine, sacrifiant sa propre vie dans le processus. Rey continue ensuite vers Tatooine, où elle dit à un local son nom: «Rey… Rey Skywalker».

Il y a plusieurs éléments controversés à ce sujet, mais les deux grands sont probablement la mort de Kylo – qui est essentiellement identique à la disparition de Vader dans Return of the Jedi – et Rey prenant le nom de Skywalker, que certains ont considéré comme forcé. Il est donc fascinant d’entendre qu’une autre fin a été tournée et incluse dans les coupes précédentes du film. Et cela a complètement renversé les destins de Rey et Kylo.

En parlant avec Popcorn Talk, l’acteur Juan Bautista – qui jouait l’un des Chevaliers de Ren – a révélé qu’une première version du film qu’il avait vu mettait en scène Rey restant mort. Dans cette conclusion, Kylo a été le seul à survivre et a continué à se repentir de ses péchés passés. La scène finale du film aurait été à peu près la même, cependant, avec Kylo voyageant à Tatooine et se nommant Skywalker.

Cliquer pour agrandir

Il est difficile de dire si cette fin aurait été plus populaire, mais il est certainement choquant d’en entendre parler. Nul doute que beaucoup de fans auraient aimé voir Kylo survivre. L’idée qu’il cherche également à réparer ses crimes avec le Premier Ordre aurait été une prémisse fascinante à explorer pour les futurs médias de Star Wars. Cependant, vous pouvez parier qu’un montant égal aurait été furieux que Rey ait été tué. Honnêtement, la fin la plus populaire qu’ils auraient pu faire était probablement de garder les deux en vie. Mais alors peut-être qu’il aurait manqué le coup de poing dramatique nécessaire.

Nous ne verrons probablement pas cette fin alternative se matérialiser de si tôt, ce qui signifie que nous ne saurons jamais si cela aurait mieux fonctionné. Mais dites-nous ce que vous avez pensé de la conclusion à laquelle nous sommes arrivés Star Wars: The Rise of Skywalker dans la section des commentaires ci-dessous.