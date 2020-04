The Rise of Skywalker ’arrive à Disney + le 4 mai – .

Star Wars: The Rise of Skywalker commencera à être diffusé sur Disney + le 4 mai.

Disney a déplacé le lancement du film en streaming de deux mois, au Star Wars Day, où The Rise of Skywalker sortira aux côtés de Disney Gallery: The Mandalorian.

Disney mettra également à jour les graphiques Star Wars sur le service Disney + pour célébrer l’événement également.

Il n’y a peut-être jamais de meilleur moment pour marathoner toute la filmographie de Star Wars du début à la fin que pendant un verrouillage mondial, et à partir du 4 mai, tous les films de Star Wars seront enfin diffusés en un seul endroit. Lundi, Disney a annoncé que Star Wars: The Rise of Skywalker arrivera sur Disney + le jour de Star Wars.

Le troisième film de la troisième trilogie de la saga Skywalker devait initialement sortir sur la nouvelle plate-forme de streaming de Disney plus tard cet été, mais la société a décidé de reporter la date de sortie de deux mois pour célébrer le Star Wars Day. Que le 4 soit avec nous tous. Star Wars: The Rise of Skywalker sortit en salles le 20 décembre 2019, était disponible à l’achat numérique le 13 mars, puis sorti en DVD et Blu-ray le 31 mars.

Le lancement en streaming de The Rise of Skywalker coïncide également avec l’arrivée de Disney Gallery: The Mandalorian, qui offrira un aperçu des coulisses du spin-off de Star Wars en direct qui a pris d’assaut le monde à la fin de l’année dernière (et présenté le monde à Baby Yoda). Et en parlant de The Mandalorian, nous avons récemment appris qu’une troisième saison en était déjà aux premiers stades de développement, des mois avant la diffusion de la deuxième saison.

Avec l’ajout de The Rise of Skywalker, la collection de médias Star Wars sur Disney + est presque complète. Au-delà des trois trilogies de la saga Skywalker et de The Mandalorian, Disney + propose également Rogue One: A Star Wars Story, Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels, Star Wars Resistance et un tas de spectacles Lego Star Wars. Solo: Une histoire de Star Wars devrait rejoindre le service le 9 juillet, et deux autres séries en direct – une sur Obi-Wan Kenobi et une sur Cassian Andor – donneront également corps à l’univers de Star Wars dans les mois à venir. .

Disney dynamise également l’interface le 4 mai «avec une reprise de concept art d’une semaine sur le service». Disney dit que les illustrations de chaque film et série Star Wars seront mises à jour pour présenter des peintures conceptuelles originales de Ralph McQuarrie et Doug Chiang. La vignette animée de la marque Star Wars sur l’écran d’accueil de Disney + sera également mise à jour “avec une nouvelle animation qui rend hommage au saut hyperespace signature”.

Le premier lancement en streaming de Star Wars: The Rise of Skywalker suit des mouvements similaires pour Frozen 2 et Pixar’s Onward, tous deux sortis sur Disney + plus tôt que prévu. Il semble que la réaction à ces ajustements ait été positive, car la mise en service de The Rise of Skywalker deux mois plus tôt est le plus gros mouvement à ce jour.

