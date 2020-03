The Rise Of Skywalker arrive en numérique tôt pour la mise en quarantaine des coronavirus

Star Wars: The Rise of Skywalker verra enfin une sortie vidéo à domicile la semaine prochaine, avec le dernier chapitre de la saga Skywalker arrivant sur Digital HD le 17 mars et sur DVD / Blu-Ray le 31 mars. Ou du moins, c’était le plan. Mais maintenant, il semble que les choses aient changé.

Peut-être dans un effort pour plaire à toutes ces personnes coincées à la maison en raison de la pandémie de coronavirus, The Walt Disney Company a déplacé la version numérique de The Rise of Skywalker à aujourd’hui. Oui, en ce moment, le film est disponible pour votre plaisir de visionnement sur iTunes, Vudu, Xfinity, FandangoNOW et plus encore. Il n’est cependant pas disponible à la location, mais uniquement à l’achat.

Bien sûr, le film arrive également sur Disney Plus, mais ce ne sera probablement pas encore le cas, probablement en été. Pour l’instant, cependant, vous pouvez l’attraper sur l’une des plateformes susmentionnées. Et étant donné que beaucoup de gens sont actuellement en congé et coincés chez eux, vous pouvez parier que des tonnes de fans revisiteront à nouveau The Rise of Skywalker, peut-être avec plus d’ouverture d’esprit.

Cliquer pour agrandir

Après tout, la photo n’a pas si bien marché avec les gens lorsqu’elle était dans les cinémas, gagnant des critiques médiocres et frappée avec une quantité considérable de contrecoup du fandom. Mais comme avec The Last Jedi avant lui, beaucoup soupçonnent que J.J. La trilogie d’Abrams plus proche pourrait s’apprécier avec le temps et être vue sous un jour plus favorable après que les gens auront eu la chance de digérer quelques visionnements supplémentaires.

Ou, vous savez, il restera l’un des films les moins aimés de la franchise et restera une opportunité colossale manquée de la part de Disney. D’une manière ou d’une autre, Star Wars: The Rise of Skywalker est maintenant disponible sur un certain nombre de plateformes numériques, alors pourquoi ne pas lui donner une autre montre et voir si elle est meilleure dans le confort de votre foyer?