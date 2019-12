The Rise Of Skywalker Backlash

Compte tenu de la réponse mitigée à la très médiatisée Star Wars: The Rise of Skywalker, ce serait un euphémisme de dire que la semaine dernière ne s'est probablement pas déroulée comme Disney et Lucasfilm l'avaient espéré. En fait, comme l'un des nombreux signes de la mauvaise réception du film, vous avez peut-être remarqué le hashtag "JJ Abrams Is Over Party" récemment tendance sur Twitter.

Le dernier film d'Abrams est le dernier opus de Disney's Sequel Trilogy – un trio de films qui se sont avérés diviseurs de différentes manières.

Alors que le long métrage 2015 du réalisateur le réveil de la force recueilli de bonnes critiques, de nombreux téléspectateurs ont estimé que le film se répétait trop à partir de 1977 Un nouvel espoir. Après cela, le film de Rian Johnson en 2017 The Last Jedi pour contester nos hypothèses sur ce qu’un Guerres des étoiles Le film peut et doit être, et les résultats ont été accueillis par de fortes réactions en ligne, ainsi que par des éloges.

Pour La montée de Skywalker, d'autre part, Abrams le joue une fois de plus relativement en sécurité, mais cette fois-ci, les critiques ne sont pas de son côté, beaucoup décriant le film comme une image en désordre et surchargée qui s'efforce trop de plaire. The Last JediDétracteurs.

Quant aux fans, alors que certains ont bien réagi au film d'Abrams, d'autres reprochent au réalisateur d'avoir mis fin à la saga Skywalker sur une note décevante:

#jjabramsisoverparty je te verrai en enfer chienne https://t.co/Ljajx6Qcls – compte haineux jj abrams (@janesandrews) 17 décembre 2019

#jjabramsisoverparty Star Wars aurait dû rester mort en 1983. Hollywood est une poubelle et n'a pas les couilles de raconter des histoires radicales. C'est pour les normies qui ne veulent pas lire de vrais auteurs de fantasy / science-fiction et qui ont besoin que tout soit transformé en Junk Food. – anarchosorcerer (@anarchosorcerer) 17 décembre 2019

Eh bien félicitations Jar Jar Abrams, vous avez réussi à aliéner absolument tout le monde de Star Wars. C'est deux franchises "Star" d'affilée que vous avez foiré. #jjabramsisoverparty – Gamera Godzilla (@totominya) 17 décembre 2019

pourquoi stan star wars quand on peut stan le sorceleur c'est fini et la fin est très satisfaisante #jjabramsisoverparty pic.twitter.com/AWPGA6CiF0 – téa ❦ (@freyasolo) 17 décembre 2019

JJ, Kathleen et Bob essayant de savoir qui blâmer maintenant que tout le monde déteste la guerre des étoiles#jjabramsisoverparty pic.twitter.com/mq2MT3V0UX – Skye 💫TROS SPOILERS💫 (@Capt_Crappy) 17 décembre 2019

Fait intéressant, malgré les nombreuses prises négatives, Star Wars: The Rise of Skywalker détient toujours une cote d'approbation du public de 86% sur Rotten Tomatoes, ce qui suggère que le jeu en ligne peut ne pas refléter les attitudes générales du public cinéphile.

Quoi qu'il en soit, il semble que le moment soit probablement venu Guerres des étoiles franchise pour faire une pause du grand écran. Et bien que Disney ait déjà un autre film prévu pour 2022, il est difficile de ne pas avoir au moins un peu de pitié pour le pauvre réalisateur qui sera chargé de diriger la série suivante.