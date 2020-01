The Rise of Skywalker Box Office Total dépasse 1 milliard de dollars – / Film

Star Wars: The Rise of Skywalker a Force-d son chemin à 1 milliard de dollars au box-office mondial, ce qui en fait le cinquième film Star Wars à franchir ce seuil et le cimentant comme le deuxième J.J. Abramsfilm réalisé sur la liste des grossiers d’un milliard de dollars. Mais comme vous l’avez peut-être imaginé, ce film a franchi cette étape significativement plus lentement que les deux entrées précédentes de la saga Skywalker.

À son 28e jour de sortie, le box-office Star Wars: The Rise of Skywalker de Disney et Lucasfilm a dépassé le milliard de dollars, ce qui en fait le septième film de Disney de 2019 à franchir cette barrière. Mais certains dirigeants de Disney poussent probablement un petit soupir de soulagement, car si ce film n’avait pas touché un milliard, il serait presque certainement considéré comme une catastrophe massive. Il est déjà légèrement embarrassant que la «dernière entrée dans la saga Skywalker» ait pris plus de temps que The Force Awakens et The Last Jedi pour atteindre 1 milliard de dollars. (ComingSoon nous rappelle que Force Awakens n’a pris que 12 jours, tandis que Last Jedi a pris 19 jours pour y parvenir.)

Un milliard n’est plus ce qu’il était. Il fut un temps, il n’y a pas si longtemps, où atteindre cette marque était essentiellement réservé aux seules situations de «tempête parfaite». Mais maintenant, il y a 46 films qui ont fait plus d’un milliard de dollars dans le monde, et cette liste comprend des films comme Minions, The Fate of the Furious, et la version live-action d’Aladdin de l’année dernière. Ce n’est pas exactement une entreprise de qualité supérieure – mais bien sûr, le succès au box-office ne devrait jamais être utilisé comme une mesure pour juger de la qualité de toute façon.

Je ne peux pas m’empêcher de me demander comment ce dernier film Star Wars aurait pu se produire si Colin Trevorrow, qui était attaché à la réalisation avant qu’Abrams ne soit remplacé pour le remplacer, avait été autorisé à faire sa version du film. Les détails de son script ont commencé à fuir, brossant un tableau très différent de ce que cette histoire aurait pu être, et comme il s’agit d’une méga-franchise dans laquelle tous les aspects sont constamment mis au microscope par les fans, j’imagine que nous allons passer les prochaines années à apprendre des détails supplémentaires sur la façon dont les choses peuvent avoir différé dans d’autres circonstances. C’est une expérience de pensée fascinante qui n’aura clairement jamais de réponse définitive – en d’autres termes, c’est la chose parfaite pour les fans de Star Wars pour passer beaucoup de temps à discuter pendant que nous attendons de voir ce que Kathleen Kennedy and Co.a en réserve pour l’avenir de la franchise de cinéma.

