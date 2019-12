The Rise Of Skywalker Cast dit que la franchise a besoin d'une pause

Nous ne sommes qu’à un peu plus d’une semaine après la sortie de Star Wars: The Rise of Skywalker et le casting parle déjà de la franchise qui doit faire une pause. C’est quelque chose que le grand public semble ressentir également, et Daisy Ridley, John Boyega et Oscar Isaac conviennent tous que Star Wars doit ralentir un peu.

"Ce que je veux, c'est une pause", a déclaré Ridley à Yahoo Entertainment. "Et tout le monde en a discuté, mais je pense que nous devons juste laisser The Rise of Skywalker avoir son moment, puis reprendre son souffle. Découvrez où ensuite. "

Boyega est d'accord avec ce sentiment et dit qu'il ne veut pas non plus voir Star Wars devenir juste un autre élément de contenu.

"Je pense simplement que c'est vraiment important – surtout maintenant où nous avons tant d'options en termes de façon dont nous regardons le contenu – je pense que c'est important pour, comme, le plus grand film de tous les temps d'avoir sa place dans l'univers cinématographique. Parce que c'est comme ça que nous aimons Star Wars », a déclaré Boyega.

L'acteur soulève un grand point ici. Disney vient de lancer son nouveau service de streaming, Disney Plus, et leur première émission phare phare, The Mandalorian, reçoit une excellente réponse des fans. Baby Yoda est également devenu un phénomène à part entière, et avec ce jus, plus deux autres spectacles, y compris une série Obi-Wan Kenobi dirigée par Ewan McGregor, Disney et Lucasfilm se portent très bien en termes de futures Star Wars contenu.

Isaac, quant à lui, craint que la fatigue de Star Wars ne s'installe si les choses ne ralentissent pas, en disant:

"Je voudrais le voir ralentir un peu", a déclaré Isaac. «Je pense que pour le rendre spécial lorsque le prochain sort, et il ne semble pas qu'il fasse partie d'une chaîne de montage. Mais ce sont des histoires vraiment particulières, spécialement conçues, qui parlent vraiment de quelque chose. Et prendre le temps de trouver les bonnes personnes pour assembler ces choses et les développer avec un véritable arc clair à l'esprit. »

Disney a probablement regardé leur autre machine à gagner de l'argent, Marvel, et a pensé qu'ils pourraient faire la même chose avec Star Wars. Mais Marvel n'existe que depuis un peu plus d'une décennie. Star Wars, quant à lui, fait partie de la vie des fans depuis plus de 40 ans et il est toujours spécial pour beaucoup.

Bien sûr, un sans titre Guerres des étoiles Le film est toujours prévu pour décembre 2022, mais maintenant que la saga Skywalker est terminée, Lucasfilm doit s'installer et se concentrer sur le développement de nouvelles histoires pour une toute nouvelle génération de fans avec qui se connecter.