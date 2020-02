The Rise Of Skywalker Comic inclut l’un des meilleurs moments de Ben Solo

Star Wars: The Rise of Skywalker était la sortie culminante de la saga Skywalker, l’histoire autour de laquelle se trouve la quintessence et l’intérêt original des fans de la franchise.

L’épisode IX a offert un point culminant dramatique dans la bataille entre le bien et le mal, le côté lumineux et l’obscurité. L’empereur Palpatine est revenu, constituant un ennemi formidable et familier en tant qu’ennemi juré de la famille Skywalker. Le film a également présenté certains des développements de personnages les plus approfondis décrits dans Kylo Ren, autrement connu sous le nom de Ben Solo.

Depuis le début de cette trilogie, Ben avait affiché un zèle excessif mêlé à une conscience conflictuelle. Il commence par tuer son père, Han Solo, dans The Force Awakens. Suite à cela, dans The Last Jedi, il se détourne légèrement de son chemin de haine et ne désire aucun conflit entre lui et Rey. Enfin, dans l’épisode IX, il lâche sa colère et prend officiellement parti pour l’héroïne susmentionnée de Daisy Ridley.

Mais l’un des grands moments de Ben dans le film vient quand il fait face aux Chevaliers de Ren. Dans cette séquence, il produit un haussement d’épaule nonchalant qui a apporté des sourires aux visages dans le public, nous rappelant que Ben a vraiment l’esprit de son père.

Star Wars a toujours inspiré un flux cohérent de littérature sous forme de romans et de bandes dessinées et maintenant, une adaptation comique Marvel pour The Rise of Skywalker est en cours, et l’écrivain a l’intention d’inclure cette scène. Jody Houser, le scribe derrière le projet, a déclaré ce qui suit à propos du moment en question: “C’est à la fois une scène préférée des fans, et le moment où nous le voyons vraiment comme le fils de son père, donc ce serait difficile à laisser de côté!”

Alors que les bandes dessinées ont tendance à représenter des scènes spécifiques des films, elles s’aventurent également au-delà du contenu de l’écran pour inclure des interactions exclusives avec la trame de fond et les personnages. Comme nous l’avons appris la semaine dernière, certaines de ces scènes ont même l’intention de s’inspirer de celles qui ont été coupées du film final. Mais nous sommes certainement heureux qu’ils vont également inclure celui-ci.

Le premier numéro du Star Wars: The Rise of Skywalker la bande dessinée devrait sortir en juin. Ne le manquez pas.