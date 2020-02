The Rise Of Skywalker Comic proposera des scènes supprimées

Marvel Comics a récemment annoncé que Star Wars: The Rise of Skywalker obtiendra sa propre adaptation comique avec des scènes supprimées et du matériel supplémentaire non trouvé dans le film.

J.J. Le dernier épisode d’Abrams dans la saga Skywalker s’est avéré aussi source de division que The Last Jedi et de nombreux fans ont estimé que la photo avait besoin de plus de temps pour étoffer son récit de manière cohérente. Hélas, le cinéaste n’a pas eu autant de temps après avoir succédé à Colin Trevorrow, et le résultat a été un film qui donne l’impression que les créateurs reviennent sur tout ce que Rian Johnson a mis en place lors de la sortie précédente, sans parler de se précipiter à travers le histoire sans donner aux téléspectateurs aucun contexte ou résolution satisfaisante.

En fait, l’épisode IX est si compliqué et dense que nous pourrions immédiatement nommer de nombreux éléments que le réalisateur n’a pas abordés à la fin du film, ce qui conduit certains à supposer que la Mouse House a intentionnellement coupé beaucoup de séquences de The Rise of Skywalker et est allé derrière le dos d’Abrams pour répondre au grand public.

Que vous soyez d’accord ou non avec cette théorie, l’entrée de conclusion d’Abrams dans la suite de la trilogie est maintenant disponible et nous ne pouvons rien faire d’autre à ce sujet. Bien que Disney essaie toujours de corriger les erreurs du film en utilisant d’autres formes de médias, dont le dernier exemple sera la nouvelle adaptation comique de Marvel, mettant en vedette de nouvelles scènes qui n’ont pas atteint la coupe théâtrale.

La bande dessinée sera écrite par Jody Houser (bandes dessinées Rogue One) et mettra en vedette l’art de Will Sliney (la bande dessinée The Rise of Kylo Ren) et même si elle racontera la même histoire que dans le film, la première a confirmé qu’il y aura plus contenu, en disant:

«En tant que fan de Star Wars depuis toujours, ce fut un honneur d’être invité à participer à la clôture de la saga Skywalker avec Marvel Comics. Nous avons des plans amusants pour ajouter des scènes et du matériel qui n’ont pas été vus dans le film. “

Ce que ces scènes supplémentaires comprendront est la supposition de quiconque à ce stade, mais espérons que Marvel parviendra à répondre à certaines de nos questions sans réponse dans Star Wars: The Rise of Skywalker lorsque la nouvelle série débutera en juin.