The Rise Of Skywalker Concept Art révèle un nouveau masque pour Kylo

Kylo Ren a brisé son casque avec des morceaux minuscules dans The Last Jedi, mais ensuite Star Wars: The Rise of Skywalker est venu et a vu le méchant du Premier Ordre faire de grands efforts pour reconstruire le masque, qu’il portait tout au long du film, arborant maintenant des détails rouges distinctifs où il avait été soudé. Les plans originaux pour la trilogie plus proche, cependant, impliquaient que Kylo se fasse simplement un tout nouveau casque, bien que similaire.

Nous le savons maintenant grâce à une œuvre d’art conceptuelle partagée par le concepteur Luke Fisher. “Concept de casque Kylo pour The Rise of Skywalker”, écrit-il dans sa légende. “Une de mes versions” Kylo Mk.2 “, qui se rapproche de l’esthétique Vader.” Vous pouvez certainement voir les rappels accrus au masque emblématique de Vader dans cette conception. Cette bande supplémentaire de circuits et de lumières rouges rappelle l’unité de poitrine portée par le tristement célèbre ancêtre de Kylo et une petite touche supplémentaire est la garniture argentée redressée autour de la visière, ce qui lui donne une apparence plus robotique.

La légende de Fisher confirme que cette œuvre a été créée pour J.J. La photo d’Abrams, mais Kylo aurait également obtenu un nouveau casque dans la version précédente du film de Colin Trevorrow, intitulée Duel of the Fates. Dans les plans de Trevorrow, avant que lui et Lucasfilm ne se séparent, Kylo aurait été gravement blessé lorsqu’il aurait tenté de réclamer un artefact Sith qui le rejetait en raison de son âme en conflit. Il aurait alors eu besoin d’un nouveau masque comme appareil respiratoire, comme son grand-père. Ce casque devait être créé à partir de métal mandalorien fondu.

Le concept de Kylo fixant simplement son ancien masque n’a jamais été populaire auprès des fans, qui le voyaient à la fois un peu paresseux et une interprétation erronée du fait que sa destruction dans TLJ était sur le fait qu’il s’éloignait du statut de clone Vader. Pourtant, s’il devait porter un masque Star Wars: The Rise of Skywalker, C’est dommage qu’il n’aurait pas pu être similaire à ce look cool et redéfini.