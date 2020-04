The Rise of Skywalker de la saga Star Wars arrive à Disney Plus en mai

Quelques mois avant l’arrivée prévue de l’épisode IX de la saga populaire, “Star Wars: The Rise of Skywalker»Viendra le 4 mai prochain pour Disney plus.

Ce qui précède a été annoncé lundi dernier par la société elle-même The Walt Disney Co. qui a souligné la raison pour laquelle la bande sera diffusée sur le service de streaming en avance sur le calendrier.

Il a noté que cette date, le 4 mai, est connue sous le nom de “Jour de la guerre des étoiles», Pour la phrase«Que le quatrième soit avec toi»Un jeu de mots entre le 4 mai et« Que la Force soit avec toi ».

Alors maintenant, les fans et les abonnés du service de streaming de Disney Ils auront le choix entre l’épisode IX des films de toute la saga lors de la célébration annuelle de “Star Wars”.

Il ne faut pas oublier que “Rise of Skywalker“Il a été publié pour la location numérique et vidéo à la demande en mars, alors maintenant sa première en streaming est rare.

Le ruban galactique dirigé par J.J. Abrams, a la pire note des neuf de la saga, avec 52% de frais sur Rotten Tomatoes, malgré cela, il a rapporté plus d’un milliard de dollars au box-office depuis sa sortie le 20 décembre.

Pendant les jours d’enfermement Disney a décidé de fournir à l’avance une variété de contenus à son service de streaming.

En même temps, il a également décidé de sortir les cassettes de “Congelé 2“Et” Onward “(” United “) à travers Disney plus et ils soulignent, il prévoit également de sortir “Artemis Fowl” (“Artemis Fowl: The Underworld”) via la même plate-forme également en mai, au lieu d’attendre de le faire dans les cinémas.

La plateforme de streaming, Disney plus qui est actuellement en concurrence avec d’autres grands services comme Netflix, Claro Video, Amazon Prime, parmi d’autres qui sont récemment sortis, a ajouté près de 50 millions d’abonnés depuis ses débuts au cours des derniers mois de 2019.

