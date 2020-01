The Rise Of Skywalker Editor explique le manque de temps d’écran de Rose

Star Wars: The Rise of Skywalker fini comme un peu de pétard humide. Effrayés par la réaction au dernier Jedi, Disney et Lucasfilm ont pris la décision désastreuse de reculer le personnage principal et les éléments thématiques du film précédent. Cela a abouti à un film déroutant et mal tracé qui donnait l’impression de se mettre en quatre pour satisfaire ce qu’ils supposaient que les fans voulaient.

L’une des plus grandes victimes a été Rose Tico de Kelly Marie Tran. Elle était l’un des principaux acteurs de The Last Jedi, avec une future romance avec Finn fortement télégraphiée. Cependant, lorsque nos héros l’ont invitée à l’aventure, elle a expliqué qu’elle avait l’équivalent de la fantaisie spatiale des devoirs à faire, en étudiant les plans de Star Destroyers. Elle a ensuite pratiquement disparu du film, n’apparaissant que pour quelques clichés lors de la bataille finale. Alors, pourquoi ont-ils fait ça?

Eh bien, la rédactrice de The Rise of Skywalker, Maryann Brandon a le mot officiel:

“Notre histoire est tellement remplie de tout le monde et nous avons tellement de grands personnages, et [Rose Tico] inclus, et je ne sais pas si nous aurions pu coincer autre chose, plus dans le film. Je veux dire, ça aurait été bien, mais à un moment donné, nous disons: «Voulons-nous vraiment un film de trois heures, ou voulons-nous une aventure et sortir avant d’être trop saturé? … Je veux dire, qu’auriez-vous renoncé à mettre, vous savez? Poe, Finn, Rey dans une aventure, ça a du sens. Et puis les deux droïdes. Vous commencez simplement à penser au nombre de personnages que vous portez constamment. Tout se dissiperait. “On ne pouvait pas donner suffisamment de temps égal à tout le monde. Quelque chose doit donner. “

Et il est très curieux de voir que «ce qu’il fallait donner» était l’une des principales cibles de la haine des fans dans The Last Jedi. Mais bon, peut-être qu’il n’y avait vraiment pas assez de temps pour explorer Rose dans le film. Après tout, avec de nouveaux personnages irrésistibles comme Zori Bliss (ne fait rien, disparaît à la fin) et le combattant de la Résistance Beaumont Kim (toutes ses scènes auraient pu être jouées par Rose), qui peut leur reprocher de ne pas lui avoir trouvé suffisamment d’espace?

Cela dit, nous avons entendu qu’il y avait de nombreuses scènes avec Rose tourné et la ligne du parti est que bon nombre d’entre elles étaient destinées à présenter davantage d’elle, mais elles ne pouvaient tout simplement pas faire fonctionner le montage avec les images préexistantes de Carrie Fisher. . Ce n’est pas comme si Rose Tico était le personnage le plus étonnant, mais elle était toujours intéressante et Tran était génial dans le rôle. En tant que tel, j’aurais aimé la voir davantage dans Star Wars: The Rise of Skywalker.