The Rise Of Skywalker en tant que film n ° 1 dans le monde

Bien que les performances commerciales de La montée de Skywalker a été jusqu'ici assez décevant par Guerres des étoiles Normes de la trilogie suite, il n'y avait aucun doute que le chapitre de conclusion de la saga Skywalker serait en tête du box-office mondial ce week-end. Et dans le dernier spot TV de J.J. La nouvelle fonctionnalité d'Abrams, le statut actuel du film en tant que «Film n ° 1 dans le monde» est déclarée avec fierté.

Considérant que la plus grande concurrence rencontrée par La montée de Skywalker était le futur culte culte de Tom Hooper, Chats, il y a une limite à la façon dont nous pouvons être impressionnés par la domination du box-office du film, mais cela montre néanmoins que le Guerres des étoiles Le nom porte encore beaucoup de poids auprès des cinéphiles de nos jours.

Mais alors que le tirage estimé du box-office de 373,5 millions de dollars serait spectaculaire par rapport à la plupart des films, il marque toujours une baisse indubitable pour la trilogie de la suite. À titre de comparaison, le réveil de la force gagné un total de 529 millions de dollars dans le monde au cours de son premier week-end, tandis que The Last Jedi géré 451 millions de dollars.

Les choses ne sont pas trop belles pour La montée de Skywalker au niveau national non plus, le film rapportant environ 175,5 millions de dollars ce week-end. Encore une fois, la plupart des films ne pouvaient que rêver d’une ouverture nord-américaine aussi grande, mais par rapport aux chiffres équivalents le réveil de la force (248 millions de dollars) et The Last Jedi (220 millions de dollars), il laisse beaucoup à désirer.

Donc, bien que le nouveau spot télévisé puisse donner une tournure positive aux choses, vous devez imaginer que les patrons de Lucasfilm et de Disney deviennent assez nerveux en ce moment, et le Cinemascore relativement bas gagné par Star Wars: The Rise of Skywalker n'aidera pas vraiment les choses.

Du point de vue du box-office, il semble que la saga Skywalker sort avec un gémissement, et il sera intéressant de voir comment la Mouse House essaie de corriger la course pour la prochaine ère de la franchise.