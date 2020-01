The Rise Of Skywalker est désormais le film Star Wars le moins bien noté sur les tomates pourries

Innovation, surprise et humour – trois choses que vous ne trouverez pas très répandues dans Star Wars: The Rise of Skywalker.

Au moins, c’est selon ce que les critiques ont dit sur Rotten Tomatoes, avec une note de 52% sur le site Web du film. Cela le place comme le film Star Wars le plus critiqué de toute la saga, avec même The Phantom Menace réussissant à obtenir une note de 53%. Aie!

À ce jour, 469 critiques ont été recensées par Rotten Tomatoes pour The Rise of Skywalker, et le consensus officiel se lit comme suit: «Star Wars: The Rise of Skywalker souffre d’un manque d’imagination frustrant, mais conclut cette saga bien-aimée avec un focus sur les fans dévotion. »Et franchement, c’est une évaluation assez précise de la suite de la trilogie.

Pour mettre les choses en perspective, voici comment les autres entrées de la saga ont réussi: The Empire Strikes Back (94%), The Force Awakens (93%), A New Hope (93%), The Last Jedi (91 %), Rogue One (83%), Le retour des Jedi (82%), La vengeance des Sith (80%), Solo (70%) et Attaque des clones (65%). Bien sûr, vous pourriez faire valoir que le film The Clone Wars est techniquement le pire film de la franchise, avec un taux choquant de 18%, mais nous ne parlons ici que des efforts en direct. Et quand il s’agit de ceux-là, Guerres des étoiles: La montée de Skywalker est en effet au bas de la pile.

Mais comme nous le savons tous, certains films prennent juste du temps à trouver leur base de fans et il y a toutes les chances que dans 5 à 10 ans, les gens reviennent sur la photo et se sentent plus affectueusement à ce sujet. Ou peut être pas. Dans tous les cas, cela représente actuellement une fin extrêmement décevante de la saga Skywalker et incitera sans aucun doute Lucasfilm à réfléchir très attentivement à la façon de procéder avec la franchise à partir de maintenant.

Dites-nous, cependant, pensez-vous que la photo mérite un score de 52%, ou les critiques sont-elles trop sévères? Sonnez ci-dessous avec vos pensées.