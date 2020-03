The Rise of Skywalker Fleet Featurette révèle plus d’oeufs de Pâques / film

La fin de Star Wars: The Rise of Skywalker comprenait un tas d’oeufs de Pâques et de camées surprenants de personnages à travers toute la franchise, allant de séries animées aux franchises de films à succès. Non seulement certains des personnages Jedi les plus populaires de Guerres des étoiles l’histoire fait des camées vocaux, mais des centaines de navires se sont présentés pour aider à abattre l’ordre final dans la bataille culminante du film. Nous avons entendu des détails ici et là sur les navires qui ont été inclus dans cette séquence, et une nouvelle star de Star Wars: La montée de Skywalker de la prochaine sortie de la vidéo à domicile en révèle encore plus.

Star Wars: The Rise of Skywalker Fleet Featurette

io9 a l’exclusivité sur ce clip de featurette, vous devrez donc le regarder là-bas en cliquant sur l’image ci-dessus. Parmi les A-wings, Y-wings et B-Wings mis à jour, le nouveau design de ce dernier inspiré par le concept art de Ralph McQuarrie et Joe Johnston, un tas d’autres navires familiers ont été confirmés pour être présents dans la bataille finale:

Naboo Starfighter de La menace fantôme

U-Wing de Rogue One

La frégate médicale d’Empire contre-attaque

Quad Jumper de The Force Awakens

Bombardier de résistance des derniers Jedi

Un navire mandalorien de The Clone Wars

Fantôme de Star Wars Rebels

Les trois as de Star Wars Resistance

Navire de transport de Star Tours

Il y a d’innombrables autres navires que Lucasfilm avait dans sa bibliothèque, ce qui a aidé à peupler la flotte massive du film. Cependant, l’ampleur même des navires était si grande qu’ils ont également créé 55 nouveaux navires à y jeter. Cela représente beaucoup de travail pour les navires qui ne voient que quelques minutes à l’écran, et la plupart d’entre eux ne sont visibles que pendant quelques secondes à la fois.

Ce clip provient d’une featurette intitulée «A Final Alliance», qui sera incluse dans l’édition exclusive de Target de The Rise of Skywalker en 4K, Blu-ray et DVD. Cette petite allumeuse pourrait être assez alléchante pour que vous passiez votre précommande à Target si vous ne l’avez pas déjà commandée à partir de là. Franchement, nous avons hâte de découvrir cette énorme flotte et de voir quels autres navires nous pouvons voir, sans parler du long métrage documentaire sur la réalisation du film lui-même.

Star Wars: The Rise of Skywalker arrive en numérique sur le 17 mars, puis frappe 4K, Blu-ray et DVD sur 31 mars.

Articles sympas du Web: