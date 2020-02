‘The Rise of Skywalker’ Flying Stormtrooper Line n’a pas de sens si vous avez regardé ‘The Clone Wars’

The Rise of Skywalker n’a pas été unanimement apprécié par tous les fans de Star Wars, mais cela devrait être prévu avec une finale (en quelque sorte) pour une franchise massive. En écrivant le film, J.J. Abrams et Chris Terrio ont essayé de rappeler de nombreux aspects des films précédents, ce qui explique en partie pourquoi ils ont ramené Palpatine. Mais une petite ligne dans le film sur Stormtroopers néglige en fait une fonctionnalité majeure de Clone trooper présentée dans la série animée The Clone Wars. Et l’ex-Stormtrooper préféré de tout le monde, John Boyega, l’a également annoncé lors de la tournée de presse.

“The Rise of Skywalker” avait une ligne sur le vol de Stormtroopers, mais ce n’est pas la première fois que nous les voyons

Rey, Poe, Finn et Chewbacca s’aventurent sur une planète désertique appelée Pasaana dans le but de trouver la planète, Exegol. Ils viennent pendant le Festival des Ancêtres et c’est un moment assez léger dans le film au début. Cependant, le Premier Ordre les suit et un combat s’ensuit.

Au cours de cette scène, le gang rencontre des Stormtroopers dans une poursuite en véhicule chauffé. Et pour aggraver les choses, les Stormtroopers ont des jetpacks et commencent à planer au-dessus de Rey, Poe et Finn. Incroyablement, C-3PO, Finn et Poe crient tous: “Ils volent maintenant?!” C’est assez drôle jusqu’à ce que vous vous souveniez que ces personnages devraient vraiment savoir qu’ils volent maintenant depuis qu’ils volent depuis la guerre des clones.

Bien que les Stormtroopers volants ne soient pas souvent vus, ils ont une longue histoire dans Star Wars. De la série 2002 Clone Wars à la série 2008 plus longue durée The Clone Wars, les soldats de clone ont eu la capacité de voler avec des jetpacks. Dans le long métrage de 2008 qui a commencé The Clone Wars, Anakin dirige ses 501st Legion troopers en mission sur Christophsis et son équipe a des jetpacks.

Les Clones ne tirent pas seulement leur constitution génétique de Jango Fett, mais aussi de son armure mandalorienne. Et comme nous l’avons vu dans The Mandalorian, The Clone Wars et Star Wars Rebels, les jetpacks sont un privilège pour leur peuple. Alors que Jango Fett ne prescrivait pas le mode de vie typiquement mandalorien, son armure avait un jetpack. Son fils, Boba, a également un jetpack plus tard.

John Boyega a prouvé qu’il connaissait ses affaires quand il a appelé la ligne

Dans une interview avec POPSUGAR, John Boyega, Oscar Isaac et Keri Russel répondent aux questions en jouant à Star Wars Pictionary. Boyega a une question sur la façon dont les Stormtroopers peuvent voler maintenant, et lui et Isaac se moquent un peu de la ligne.

Boyega a dit en plaisantant: «Il a oublié, il a oublié», faisant référence à Finn qui aurait dû savoir qu’ils volaient parce qu’il était un Stormtrooper dans The Force Awakens. Isaac essaie de donner un peu de sens à cela, en disant: «Et si c’était la première fois qu’ils les utilisaient?» À quoi Boyega a dit: «Ils les utilisaient depuis la guerre des clones.»

Les fans l’ont applaudi comme un «vrai fan» et ont qualifié la mauvaise écriture

Boyega et Isaac ont tous deux souligné quelques défauts avec cette ligne, et le plus important est le fait que les jetpacks de trooper ne sont en aucun cas nouveaux. Et les fans sur YouTube et sur Reddit ont surnommé Boyega un “vrai fan” à cause de cela. L’utilisateur de Reddit u / rimmhardigan a écrit: «Il a dit que de la même manière vous parlez d’avoir une dispute avec votre père sur la politique. Il était gêné de devoir le signaler. John Boyega est l’un d’entre nous. » Et l’utilisateur u / EZesquire l’a appelé un “vrai fan”, parmi tant d’autres louant ses commentaires.

L’utilisateur r / Genus-God est allé un peu plus loin, partageant comment ils se sentaient “vraiment mal” pour Boyega, qui était clairement un fan au préalable et a dû passer par des obstacles sur et hors écran comme une écriture défectueuse ou des fans abusifs. Boyega s’est amusé sur les médias sociaux après la fin de son séjour avec Star Wars, mais il est difficile de dire ce qu’il pense réellement de l’écriture dans le film. Mais, il est probablement prudent de dire que cette ligne “Les Stormtroopers peuvent voler maintenant” n’est pas l’un de ses favoris.