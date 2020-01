The Rise of Skywalker for Himself / Film

Josh Gad, la star de Frozen, Pixels and Murder sur l’Orient Express, est célèbre pour avoir buggé Guerres des étoiles star de la franchise Daisy Ridley pour révéler les secrets de la nouvelle trilogie avant la sortie des films. Sa dernière tentative a même consisté à faire venir certains des joueurs les plus précieux de Disney pour essayer d’apprendre tout ce qu’il pouvait avant la sortie de Star Wars: The Rise of Skywalker. Mais il s’avère que le plus grand secret du film a déjà été gâché pour Josh Gad lors de sa visite sur le plateau de Londres.

Josh Gad Spoiled Star Wars: The Rise of Skywalker pour lui-même

Josh Gad est clairement un grand fan de Star Wars, et dans des circonstances normales, il est invité sur le plateau par son ami Daisy Ridley aurait été un vrai régal. Mais depuis que Gad était lui-même occupé à filmer à Londres, à tourner la prochaine adaptation d’Artemis Fowl, il a dû le reporter. Cependant, le directeur J.J. Abrams a autorisé Gad à venir le dernier jour du tournage, et la scène en question a fini par avoir le plus gros spoiler de la finale. Enfer, c’est le plus gros spoiler de toute la nouvelle trilogie.

Comme expliqué dans l’interview du Conan ci-dessus, le jour où Josh Gad a visité le plateau (fermé à toute personne qui n’y travaillait pas), Ian McDiarmid tournait en tant que l’empereur ressuscité Palpatine, ce qui était probablement une surprise en soi. Mais Gad l’entend confirmer que Rey est sa petite-fille. Comme le dit Gad, “J’étais énervé!” Il l’a comparé à son arrivée sur le tournage de The Sixth Sense et à apprendre immédiatement que Bruce Willis est mort tout le temps.

Gad joue clairement un peu ses frustrations pour la comédie, mais en tant que grand fan de Star Wars, il serait quelque peu frustrant d’apprendre quelque chose comme ça sur le plateau plutôt qu’avec le reste du public. Cependant, dans ce cas, la théorie selon laquelle Rey est un descendant de Palpatine était populaire, et de nombreux membres du public n’étaient probablement pas aussi surpris à cause de cela. Honnêtement, la chose la plus ennuyeuse serait de devoir garder ce secret pendant un an et demi jusqu’à ce que tout le monde voie le film.

Vous pouvez actuellement voir Josh Gad dans la série humoristique HBO Avenue 5, et Frozen 2 arrive en vidéo à domicile en février.

