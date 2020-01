The Rise Of Skywalker franchit enfin la barre du milliard de dollars

Star Wars: The Rise of Skywalker a presque certainement rejoint le club du milliard de dollars. La finale de la trilogie de suite de Disney a augmenté son trafic mondial à 996,5 millions de dollars lundi, ce qui signifie qu’aujourd’hui est le jour où il cassera ce plafond doré magique. Un milliard de dollars de recettes était un événement extrêmement notable et rare, Titanic étant le premier film à le faire. De nos jours, ce n’est pas si rare, Disney vu à lui seul six de ses films gagner plus d’un milliard au box-office mondial.

En plus de cela, bien que The Rise of Skywalker ait effectivement rapporté un milliard de dollars, il est toujours loin derrière ses prédécesseurs The Force Awakens et The Last Jedi, ce qui indique peut-être une baisse d’enthousiasme pour la vision de Disney sur Star Wars. J’ai indiqué plus tôt dans la journée que le film du quatrième week-end avait connu une baisse sans précédent de 92% par rapport à sa semaine d’ouverture, ce qui pourrait indiquer que, contrairement aux films précédents, les fans inconditionnels ne sont pas en train de doubler.

Cliquer pour agrandir

Mais ne soyons pas trop sombres ici. Après tout, Return of the Jedi a également rapporté quelques centaines de millions de dollars de moins que A New Hope et The Empire Strikes Back lors de sa sortie d’origine. Et étant donné que nous savons qu’un film Star Wars peut véritablement flop – voyez les sous-performances choquantes de Solo: A Star Wars Story en 2018 – Disney sera au moins soulagé qu’il fasse de l’argent avec.

Cependant, une baisse du box-office combinée à des critiques médiocres et à des rapports d’ingérence de la direction dans le film peut indiquer que le mandat de Kathleen Kennedy en tant que président de Lucasfilm pourrait prendre fin. Je parie qu’avec cette trilogie suite à l’écart et la prochaine Guerres des étoiles film qui ne devrait pas sortir dans les cinémas avant 2022, Disney sera à la recherche de quelqu’un qui peut livrer les marchandises pour la franchise de la même manière que Kevin Feige pour Marvel. Regarde cet espace pour plus.