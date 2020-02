The Rise Of Skywalker Home Release n’a pas de commentaire ni de scènes supprimées

Aujourd’hui, les détails de la sortie à domicile de Star Wars: The Rise of Skywalker ont finalement été annoncés et les fans peuvent maintenant commencer le compte à rebours pour un peu moins d’un mois jusqu’à ce que la conclusion de la saga Skywalker arrive en HD numérique à partir du 17 mars, puis arrive en rayon sur Blu-Ray et DVD deux semaines plus tard le 31 mars. Cependant, en plus de posséder le film lui-même, l’avantage d’acheter la version à domicile est évidemment de maîtriser tout le matériel bonus. Et la version TROS à domicile comprend une quantité considérable de fonctionnalités spéciales.

Vous pouvez trouver la liste complète ici, mais certains faits saillants comprennent un long métrage documentaire et diverses mini-featurettes sur le tournage de différents aspects du film. Cependant, il y a quelques ajouts typiques qui se distinguent par leur absence. Par exemple, il n’a été fait mention d’aucun commentaire du réalisateur figurant sur la sortie ni de scènes supprimées.

Cliquer pour agrandir

C’est un coup dur pour ceux qui veulent en savoir plus sur le processus de développement de Rise. Peut-être plus que n’importe quel film Star Wars, l’épisode IX a eu un voyage incroyablement difficile à l’écran. Comme nous le savons tous, Colin Trevorrow a travaillé sur sa version pendant des années avant de se séparer de Lucasfilm, laissant J.J. Abrams reviendra à un stade tardif pour conclure la trilogie suite qu’il a commencée. Le résultat a été un film extrêmement controversé dans lequel le cinéaste a fait des choix inattendus.

Les scènes supprimées seraient donc un attrait majeur pour la sortie à la maison, car les fans pouvaient voir des images alternatives ou coupées qui ne se sont pas produites, ce qui pourrait aider l’histoire. De plus, une piste de commentaire permettrait à Abrams d’expliquer ses processus de pensée, ce qui pourrait atténuer les réactions des fans. Cependant, il semble que le studio ait décidé de garder un couvercle sur le développement de TROS pour l’instant. Le meilleur des cas est que ces fonctionnalités supplémentaires soient retenues pour, disons, une coupure de réalisateur, mais pour l’instant, Star Wars: The Rise of SkywalkerLa sortie à domicile peut être un peu décevante pour les téléspectateurs.