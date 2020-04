The Rise Of Skywalker Junior Novelization Retcons A Major Sith Rule

Le canon de cette galaxie de loin, très loin a établi il y a longtemps que contrairement aux Jedi, il n’y a que deux Seigneurs Sith; un maître et un apprenti. Sauf que la nouvelle romanisation junior de Star Wars: The Rise of Skywalker retcons ceci et explique ce que la règle implique vraiment.

Après la chute de l’Empire Sith, Dark Bane a créé la règle de deux; qu’il ne devrait y avoir qu’un maître Sith et un apprenti Sith à un moment donné. Ces pratiquants du côté obscur ont suivi cette règle pendant des millénaires, et même lorsqu’ils sont sortis de l’ombre dans La Menace fantôme, Yoda y a réfléchi lors des funérailles de Qui-Gon. “Il y en a toujours deux”, a-t-il dit de façon inquiétante. “Ni plus ni moins. Un maître et un apprenti. “

Le dernier film de la saga Skywalker, cependant, n’était pas exactement clair sur le nombre de cultes Sith, certains d’entre eux probablement même sensibles à la Force, qui ont servi Dark Sidious sur Exegol sans enfreindre la règle. Si vous vous souvenez de la trilogie Prequel, même Palpatine a respecté avec zèle cette règle et est passé par des apprentis dans chacun des trois versements.

Eh bien, la nouvelle romanisation junior de The Rise of Skywalker résout ce problème via une retcon intelligente, en révélant que les Jedi ont mal interprété la règle de deux en la prenant littéralement.

Cliquer pour agrandir

En parcourant un texte ancien dans le cadre de sa formation, Rey tombe sur un morceau d’écriture qui établit un contraste clair entre les Sith et les Jedi et leur influence sur la galaxie. Comme le dit le roman:

«Le Prime en est un, mais les Jedi sont nombreux. Les Sith étaient nombreux mais émergent souvent gouvernés par deux. Les graines du Jedi ont été semées dans toute la galaxie, sur Ossus, Jedha, Xenxiar et autres. Les Sith n’ont pas de graines, car ce qu’ils enterrent ne pousse pas. Ce sont les spoliateurs des mondes et ils ont jeté des déchets une fois des habitats fertiles tels que Korriban, Ziost, Ixigul, Asog et autres.

Le Conseil Jedi de l’ère Prequel croyait que les Sith fonctionnaient comme deux. Palpatine a peut-être voulu encourager cette erreur, ne voulant pas révéler sa cachette secrète sur Exegol. Mais apparemment, les Sith ne sont pas deux et au lieu de cela, en réalité gouvernés par deux, un maître et un apprenti, d’où le nom du principe.

Bien sûr, c’est une retcon assez intéressante, ajoutant une nouvelle profondeur à la règle de deux établie tout en préservant sa signification générale. Bien que ce ne soit pas exactement la première fois que Star Wars: The Rise of Skywalker change quelque chose de fondamental dans notre compréhension de ce monde fictif, et nous avons le sentiment que ce ne sera pas le dernier.