The Rise of Skywalker – Le casting de retour et le nouveau guide des personnages

Voici le casting complet et le guide des personnages pour Star Wars: The Rise of Skywalker. Présenté comme la fin de la saga Skywalker, la dernière cinématique Guerres des étoiles L'épisode met fin à la fois à la trilogie de suite dirigée par J. J. Abrams et à la série complète de 9 épisodes qui a commencé en 1977. Pour atteindre cet objectif, il n'est pas surprenant que La montée de Skywalker présente un éventail de visages des 40 dernières années, en plus des nouveaux acteurs les plus jeunes.

En plus de ces personnages que les fans connaissent déjà bien, La montée de Skywalker présente une sélection de nouvelles recrues au Guerres des étoiles univers, à la fois du côté de la résistance et du premier ordre de la fracture morale. Mis à part les parties en direct, tout Guerres des étoiles le film apporte également des performances vocales clés pour les droïdes et les espèces exotiques exposées, et La montée de Skywalker propose des noms surprenants dans ces rôles. Bien sûr, il existe également un certain nombre de camées inattendus qui plaisent aux fans Guerres des étoiles' histoire.

Chroniquant le combat final entre Résistance et Premier Ordre, Rébellion et Empire, La montée de Skywalker est une succession rapide de grands moments et de révélations choquantes. Voici les noms et visages qui se trouvent au milieu de l'action galactique.

Principaux personnages de Star Wars: The Rise Of Skywalker





Carrie Fisher en tant que général Leia Organa – Étant donné la meilleure facturation après son décès en 2016, Carrie Fisher sera toujours connue comme l'emblématique princesse Leia de l'original Guerres des étoiles trilogie, bien qu'elle ait par la suite obtenu un large succès pour ses romans et ses autobiographies. Menant la Résistance depuis le réveil de la force, Leia est le seul membre survivant du trio de base de la trilogie originale et continue de propulser la Résistance en avant. Elle entraîne Rey dans les voies de la Force lorsque La montée de Skywalker commence.

Daisy Ridley comme Rey – Le protagoniste de la Guerres des étoiles la trilogie de la suite reste à l'entraînement, maintenant sous la tutelle de Leia après la mort de Luke Skywalker en The Last Jedi. Déterminé à faire tomber le Premier Ordre, la filiation de Rey reste un sujet de mystère La montée de Skywalker, bien qu'elle partage un lien mystérieux avec Force Kylo Ren, qui a une fois affirmé que ses parents n'étaient «personne». Daisy Ridley était une inconnue relative avant de se rendre dans la galaxie loin, très loin, mais a depuis figuré dans Peter Rabbit et Ophelia.

Adam Driver en tant que Kylo Ren / Ben Solo – Fils de Han Solo et de la princesse Leia, Kylo a été baptisé Ben Solo, mais a adopté son surnom actuel après s'être tourné vers le côté obscur pendant l'entraînement avec Luke Skywalker. Après avoir tué le chef suprême Snoke The Last Jedi, Kylo Ren a pris le contrôle total du Premier Ordre, mais malgré une haine brûlante pour la Résistance, il garde l'espoir de transformer Rey en sa cause. Driver était surtout connu pour son rôle dans Les filles avant de rejoindre Guerres des étoiles, mais a depuis joué dans Histoire de mariage et BlacKkKlansman.





John Boyega comme Finn – Devenir célèbre dans un film culte britannique Attaquer le bloc, Boyega a également été vu dans Soulèvement du Pacifique, bien que Guerres des étoiles«Finn reste son rôle le plus célèbre. Ancien Stormtrooper qui a abandonné le Premier Ordre et est tombé dans la Résistance, Finn a lutté pour surmonter ses peurs et semble nourrir un intérêt romantique non partagé pour Rey.

Oscar Isaac en tant que Poe Dameron – Pilote de crack (ou, en fait, épicé) de la Résistance et successeur de Leia en tant que leader, Poe est connu pour son abandon téméraire et ses actes héroïques, bien que sa vie avant la Résistance soit quelque peu vague. Le meilleur ami de Poe est le droïde adorable connu sous le nom de BB-8, mais il développe rapidement un lien solide avec Finn. Isaac est sans doute le casting le plus reconnaissable de la trilogie moderne, étant apparu dans Ex Machina, X-Men: Apocalypse et À l'intérieur de Llewyn Davis.

Ian McDiarmid comme empereur Palpatine – Faire son retour triomphant comme La montée de SkywalkerLe méchant principal de McDiarmid a dépeint l'empereur maléfique à travers l'original et le prequel Guerres des étoiles trilogies, cependant, a été principalement une scène thespian. Palpatine aurait été tué par Dark Vador à la fin de Le retour des Jedi.

Mark Hamill comme Luke Skywalker – Le héros de la trilogie originale, Luke Skywalker de Hamill s'est retiré sur l'île d'Achch-To après avoir perdu Ben Solo du côté obscur, mais a formé à contrecœur Rey dans The Last Jedi en tous cas. Convaincu de finalement aider la Résistance, Luke a donné sa vie pour permettre à ses amis de s'échapper du Crait. Mis à part Luke, Mark Hamill est connu pour avoir exprimé le Joker dans une gamme de Homme chauve-souris projets et récemment a également prêté ses tons talentueux à Chucky dans Un jeu d'enfant.

Soutenir Star Wars: The Rise Of Skywalker Characters





Anthony Daniels comme C-3PO – Un autre acteur connu principalement pour ses performances sur scène, Daniels a dépeint le droïde du protocole névrotique de Guerres des étoiles depuis le tout début de la franchise. Le C-3PO reste un allié important, quoique quelque peu réticent, de la Résistance.

Billy Dee Williams comme Lando Calrissian – Un autre personnage classique faisant sa première apparition depuis Le retour des Jedi, Lando est un vieil ami de Han qui a autrefois présidé Cloud City, mais est plus tard convaincu de prêter main forte à la Rébellion. Calrissian est joué par Billy Dee Williams, qui était également Harvey Dent de Tim Burton. Homme chauve-souris.

Joonas Suotama comme Chewbacca – Le célèbre Wookiee était à l'origine joué par Peter Mayhew, mais Joonas Suotama porte le costume marron velu depuis 2017. Malgré la perte de son meilleur ami à Han Solo, Chewie reste un allié fidèle de la Résistance et accompagne le nouveau groupe dans leurs aventures dans le Millennium Falcon.

Jimmy Vee comme R2-D2 – De la même manière que Chewbacca, le R2-D2, toujours aussi audacieux, est le plus associé à l'acteur Kenny Baker, qui est malheureusement décédé en 2016. Depuis The Last Jedi, R2 a été joué par Jimmy Vee, qui a accumulé une impressionnante gamme de crédits extraterrestres sur Docteur Who.

Richard E. Grant en tant que général allégué Pryde – Un des La montée de SkywalkerNouveaux arrivants, Pryde est un fidèle serviteur du Premier Ordre et un vestige de l'ancien temps de l'Empire, pour lequel il a également travaillé. Richard E. Grant sera toujours connu comme le Withnail de la comédie britannique classique, Withnail & I.

Naomi Ackie comme Jannah – Débuts également en La montée de Skywalker, Ackie pourrait être familier aux fans de La fin du monde F ** King. Sa Guerres des étoiles personnage, Jannah, est rencontré sur Kef Bir à la tête d'un groupe d'anciens mutins de Stormtrooper. Elle noue une amitié avec Finn et se joint à la Résistance.





Domhnall Gleeson comme général Hux – Visage de Force IN sensible au Premier Ordre, le Général Hux était un adepte de Snoke, mais est maintenant contraint d'exécuter les commandes de Kylo Ren. L'acteur britannique a mémorisé Bill Weasley dans le Harry Potter films, et est depuis apparu dans Au revoir Christopher Robin et Ex Machina.

Kelly Marie Tran comme Rose Tico – Introduit dans The Last Jedi, Rose est un mécanicien de résistance idéaliste avec un faible pour Finn. Après avoir frôlé la mort, Tico survit pour se battre dans le dernier chapitre de la saga Skywalker. Un autre parent inconnu avant Guerres des étoiles, Tran joue maintenant dans Désolé pour ta perte.

Keri Russell en tant que Zori Bliss – Un mystérieux nouveau personnage Guerres des étoiles Dans la mythologie, le bonheur masqué est lié au passé de Poe et possède une certaine flexibilité morale. Russell aimait jouer des rôles à la télévision dans les deux Félicité et Les Américains.

Lupita Nyong'o en tant que Maz Kanata – Un caractère peu fréquent du Guerres des étoiles séquelles, Nyong'o fournit la performance de capture de mouvement pour Maz Kanata, un allié inestimable de la Résistance avec un œil vif pour les reliques Jedi. Le Nyong'o oscarisé a joué dans 12 ans d'esclavage, Panthère noire et Nous.

Dominic Monaghan comme Beaumont Kin – Largement connu des fans sous le nom de Pippin de Le Seigneur des Anneaux ou Charlie de Perdu, Monaghan fait son Guerres des étoiles débuts en tant que membre de la Résistance avec un talent pour une exposition en temps opportun.

Shirley Henderson (voix) en tant que Babu Frik – Henderson, ou Myrtle gémissant à Harry Potter fans, exprime l’étranger mignon La montée de Skywalker – un minuscule mécanicien droïde au discours tronqué du nom de Babu Frik.

Greg Grunberg comme Snap Wexley – Le porte-bonheur de J. J. Abrams fait une nouvelle apparition dans le Guerres des étoiles séquelles comme Snap Wexley, pilote de résistance extraordinaire. Grunberg sera plus connu sous le nom de Matt, le flic psychique de Héros.

Billie Lourd en tant que lieutenant Connix – La fille de Carrie Fisher a joué un rôle de plus en plus important dans le contemporain Guerres des étoiles trilogie, mettant en scène un leader clé de la Résistance à Kaydel Ko Connix.

Star Wars: The Rise Of Skywalker Cameos





Harrison Ford en tant que Han Solo – Le plus grand retour surprise de tout le film, Ford's Solo fait une apparition choquante dans La montée de Skywalker, apportant sa mort le réveil de la force cercle complet. En 2019, Ford reste l'un des plus grands noms d'Hollywood et est le visage du Indiana Jones la franchise.

Denis Lawson comme Wedge Antilles – Principalement acteur de télévision britannique, Lawson reprend son rôle de Wedge Antilles de l'original Guerres des étoiles trilogie, plongeant parmi la flotte géante de navires dirigée par le Millennium Falcon.

Warwick Davis comme guichet – Lorsque l'Empire / Premier Ordre / Ordre final / Bad Guys sont finalement vaincus, Wicket est vu célébrer sur Endor, joué par Warwick Davis, comme il était dans Le retour des Jedi. Davis a joué dans saule et est apparu dans Harry Potter, Docteur Who, La vie est trop courte et beaucoup plus.

John Williams en tant que barman Kijimi – Le légendaire compositeur de la Guerres des étoiles La franchise obtient un clin d'œil en direct, apparaissant comme un barman tandis que Rey, Finn et Poe explorent Kijimi.

Lin-Manuel Miranda en tant que combattant de la résistance – L'homme derrière Hamilton contribué à la musique et au chant le réveil de la force et obtient une brève apparition en tant que membre anonyme de la Résistance La montée de Skywalker.

Jodie Comer en tant que mère de Rey – La star de l'évasion de Killing Eve présente brièvement la mère de Rey pendant plusieurs scènes de flashback dans La montée de Skywalker.

Diverses voix Jedi – Une multitude d'acteurs de renom prêtent leur voix à une scène où Rey entend les encouragements des anciens Jedi. Il s'agit notamment de Hayden Christensen (Anakin Skywalker), Ewan McGregor et Alec Guinness (Obi-Wan Kenobi), Frank Oz (Yoda), Ashley Eckstein (Ahsoka Tano), Liam Neeson (Qui-Gon Jinn) et Samuel L. Jackson (Mace Windu ).

Camés célèbres – Parmi la surabondance de camées non-acteurs dans La montée de Skywalker sont Ed Sheeran en tant que Stormtrooper, heureusement ne chantant pas cette fois, Kevin Smith, J. J. Abrams exprimant D-0 et, semble-t-il, Harry Styles de One Direction.

