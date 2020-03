The Rise Of Skywalker Novel révèle de nouveaux détails sur Palpatine

De nouveaux détails concernant le retour de Palpatine ont été révélés dans la romanisation de Rae Carson Star Wars: The Rise of Skywalker “Expanded Edition”.

L’une des plus grandes plaintes de nombreux fans et critiques de Star Wars: The Rise of Skywalker laissait le retour de Palpatine inexpliqué. Dans le film, l’explication la plus proche que nous obtenons est Palpatine récitant une ligne de Revenge of the Sith sur le côté obscur de la force.

La prochaine nouveauté de Rae Carson, Star Wars: The Rise of Skywalker, approfondira l’histoire finale de la dernière saga Skywalker. Les participants au C2E2 à Chicago au cours du week-end ont eu droit à des copies de la romanisation avant sa sortie la semaine prochaine. Dans la romanisation, un nouveau détail concernant le mystérieux retour de Palpatine est révélé et il semble qu’il pourrait être un clone comme la série de bandes dessinées Legends, Dark Empire. Vous pouvez lire un extrait de la romanisation de Star Wars: The Rise of Skywalker où Kylo Ren rencontre Palpatine pour la première fois sur Exegol ci-dessous.

«Tous les flacons étaient vides de liquide, sauf un, qui était presque épuisé. Kylo regarda de plus près. Il avait déjà vu cet appareil avant, quand il avait étudié la guerre des clones quand il était enfant. Le liquide qui coulait dans le cauchemar vivant devant lui livrait une bataille perdue pour soutenir la chair putride de l’empereur. »

Voici le synopsis officiel de Star Wars: The Rise of Skywalker:

Lucasfilm et le réalisateur JJ Abrams unissent à nouveau leurs forces pour emmener les téléspectateurs dans un voyage épique dans une galaxie lointaine, très lointaine avec Star Wars: The Rise of Skywalker, la conclusion fascinante de la saga séminal Skywalker, où de nouvelles légendes naîtront et la finale la bataille pour la liberté est encore à venir.

Réalisé par JJ Abrams, Star Wars: The Rise of Skywalker met en vedette Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Naomi Ackie, Richard E. Grant , Keri Russell, Mark Hamill, Anthony Daniels, Ian McDiarmid et Billy Dee Williams. Carrie Fisher apparaîtra en tant que général Leia Organa grâce à l’utilisation de séquences inédites tournées pour Star Wars: The Force Awakens et The Last Jedi.

Star Wars: The Rise of Skywalker arrivera le 17 mars en numérique et en 4K, Blu-ray et DVD le 31 mars. En attendant, la romanisation sortira le 3 mars.

