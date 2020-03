The Rise of Skywalker Novel révèle les derniers mots de Kylo Ren

La nouveauté de Star Wars: The Rise of Skywalker a finalement révélé les derniers mots que Kylo Ren a dit à Rey.

La saga Skywalker a pris fin avec la sortie de Star Wars: The Rise of Skywalker en 2019. L’une des plus grandes critiques du troisième acte du film concernait le personnage de Kylo Ren, qui n’avait aucun dialogue à dire autre que “Ow” dans la finale du film. Beaucoup ont également trouvé étrange que Kylo Ren, maintenant racheté à la demande de son père, n’ait rien à dire à Rey, malgré sa réanimation.

Bien que cette scène soit tombée à plat sur l’écran, la romanisation de Star Wars: The Rise of Skywalker présente explicitement ce que Kylo Ren avait à dire à Rey quand il la faisait revivre. Ces derniers mots interviennent après que Kylo Ren a embrassé Rey:

«Une voix lui est venue à travers la Force, claire et forte. Je serai toujours avec toi, a dit Ben. Elle a souri. Laissez la vérité s’envoler sur elle. “Personne n’est jamais vraiment parti”, murmura-t-elle. “

Les derniers mots de Kylo Ren à Rey sont exceptionnellement émouvants, mettant en évidence l’amour et la passion qu’ils partagent tous les deux. Ces derniers mots semblent être une fin appropriée pour Kylo Ren, qui a été corrompu très jeune et est décédé en sacrifiant la femme qu’il aimait.

La partie la plus révélatrice de ce passage de la romanisation de The Rise of Skywalker est ce que Rey a à dire à Kylo Ren. “Personne n’est jamais vraiment parti”, a dit Luke Skywalker à Rey, il est donc tout à fait approprié pour elle de faire écho à Kylo Ren. Cette brève ligne implique également que Kylo Ren pourrait potentiellement revenir en tant que fantôme de force dans l’univers Star Wars, bien qu’il n’ait pas été vu aux côtés de Luke et Leia dans la scène finale du film.

Que pensez-vous des derniers mots de Kylo Ren à Rey? Que pensez-vous de Star Wars: The Rise of Skywalker? Commentez ci-dessous et faites-le nous savoir!

Voici le synopsis officiel de Star Wars: The Rise of Skywalker:

Lucasfilm et le réalisateur JJ Abrams unissent à nouveau leurs forces pour emmener les téléspectateurs dans un voyage épique dans une galaxie lointaine, très lointaine avec Star Wars: The Rise of Skywalker, la conclusion fascinante de la saga séminal Skywalker, où de nouvelles légendes naîtront et la finale la bataille pour la liberté est encore à venir.

Réalisé par JJ Abrams, Star Wars: The Rise of Skywalker met en vedette Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Naomi Ackie, Richard E. Grant , Keri Russell, Mark Hamill, Anthony Daniels, Ian McDiarmid et Billy Dee Williams. Carrie Fisher apparaîtra en tant que général Leia Organa grâce à l’utilisation de séquences inédites tournées pour Star Wars: The Force Awakens et The Last Jedi.

