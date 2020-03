The Rise Of Skywalker Novel révèle que Rey a presque construit un sabre laser à double lame

Depuis que le premier film de la trilogie Sequel de Disney a établi Rey avec un personnel, les fans ont voulu la voir brandir un sabre laser à double lame comme Dark Maul. Star Wars: The Rise of Skywalker En fait, il a failli lui en donner un, mais le film a abandonné cette idée en faveur du sabre laser bleu d’Anakin.

Le dernier film de la saga Skywalker était finalement un acte final terne qui laissait beaucoup à désirer en termes de résolution narrative et de personnage. Et sinon, le film s’est senti précipité et incomplet. Comme l’ont souligné les fans, de nombreuses scènes de l’épisode IX auraient pu être étoffées de manière plus significative et cohérente, mais Abrams a dû travailler son script sur une durée limitée. À savoir, l’une de ces rencontres brutales a impliqué «Dark Rey», qui est apparu comme une vision pour persuader son homologue d’embrasser le côté obscur.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Dark Rey avait un sabre laser à double lame. Une fonctionnalité qui, compte tenu de la courte durée de la scène, n’a pas beaucoup contribué à l’intrigue autre que d’être un outil timide pour la campagne promotionnelle du film. Cela a évidemment fini par décevoir beaucoup de fans et en enrager d’autres. Cependant, selon la nouvelle adaptation du roman, Rey travaillait à la construction d’une telle arme, ce qui explique pourquoi elle l’a vu se manifester dans son hallucination cauchemardesque.

L’extrait suivant du livre révèle que Rey a presque construit un sabre laser à double lame, mais n’a pas réussi à le terminer à temps:

«Elle regarda le sabre laser inachevé sur son établi. Il n’était pas encore prêt, et celui qu’elle avait soigneusement réparé – celui de Luke – ne lui appartenait pas. Donc son quarterstaff devrait suffire comme arme. C’était très bien. Cela lui avait bien servi sur Jakku pendant des années. En fait, un jour, une fois qu’elle aura maîtrisé cette activité de fabrication de sabres laser, elle pourrait en concevoir une qui ressemblerait plus à un quarterstaff dans sa main. Familier et costaud. Deux affaires se terminent. Peut-être avec une charnière au milieu pour la portabilité. “

Bien sûr, à la fin du film, Rey a enterré les sabres laser bleus de Luke et Leia sur Tatooine et en avait un nouveau, qui était de couleur jaune. Le film n’a pas confirmé si c’était le sabre laser sur lequel elle travaillait, ou s’il était à double lame, bien que la longue poignée confirme en quelque sorte que c’était le cas.

D’une manière ou d’une autre, Star Wars: The Rise of Skywalker n’a pas réussi à nous donner un moment avec Rey et son arme de signature, alors espérons que nous pourrons le voir un jour avec la suite de son histoire à travers d’autres médias.