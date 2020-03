The Rise Of Skywalker Novel révèle quelles voix Jedi ont guidé Leia

Star Wars: The Rise of Skywalker lâché la bombe que Luke avait formé Leia aux manières des Jedi après la trilogie originale, avec un flash-back passionnant sur la période du retour du Jedi montrant les jumeaux Skywalker engagés dans une bataille au sabre laser. Malheureusement, le décès de Carrie Fisher signifiant que le film ne pouvait pas faire grand-chose avec le personnage, nous n’avons pas pu en apprendre beaucoup plus sur la sensibilité à la Force de Leia.

La romanisation du film, par l’auteur Rae Carson, est cependant sur le point d’arriver et remplira un peu plus la trame de fond de la princesse aldérande. Un autre extrait du livre a été publié en ligne, avant la sortie du roman plus tard ce mois-ci, et celui-ci révèle que Leia a rencontré le fantôme étrange de Force au cours de sa vie. Lisez l’extrait fascinant ci-dessous:

«Leia n’était pas un maître Jedi, mais elle avait appris des meilleurs. Et pas seulement de Luke; au fil des ans, elle avait parfois entendu la voix d’Obi-Wan Kenobi à travers la Force, et plus rarement encore celle de Yoda. Certains jours, elle avait eu l’impression d’avoir appris de la Force elle-même. »

Selon la voix off de Luke de cette scène de flash-back, TROS établit que Leia aurait pu s’entraîner davantage, mais elle a reçu une vision Force qui lui a dit que la mort de son fils se situerait à la fin de son parcours de Jedi. Peur de ce résultat, elle a arrêté de s’entraîner avec Luke. Cependant, il semble que d’autres Jedi lui aient parlé au fil des ans et l’ont aidée à comprendre la Force. Bien sûr, la vision de Leia est devenue réalité. Dans ses derniers instants, elle a contacté la Force pour envoyer un message à son fils, ce qui a contribué à sa rédemption. Il a finalement sacrifié sa propre vie pour que Rey puisse vivre.

Ce peu de trame de fond supplémentaire pour Leia est intelligemment lié au point culminant de l’histoire, en fait. Juste au moment où son grand-père maléfique Palpatine gagne, Rey reçoit des mots d’encouragement de nombreux Jedi du passé, y compris Obi-Wan et Yoda, qui ont apparemment déjà parlé à Leia.

Nous découvrirons quoi d’autre Star Wars: The Rise of SkywalkerLa romanisation de la suite s’étend à sa sortie le 17 mars.