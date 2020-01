The Rise Of Skywalker quitte 1200 salles pour le cinquième week-end

Bien que Star Wars: The Rise of Skywalker peut désormais se compter parmi les neuf sorties de 2019 pour franchir la barre du milliard de dollars au box-office mondial, les performances commerciales du film marquent une baisse indéniable par rapport aux deux précédents épisodes de la Skywalker Saga.

Sur le plan national, par exemple, Forbes rapporte maintenant que la finale de la suite de la trilogie a été retirée de plus de 1200 cinémas pour son cinquième week-end – un développement qui laisse The Rise of Skywalker projeté dans seulement 3053 cinémas à travers le pays.

Pour mettre ces chiffres en perspective, même Jumanji: The Next Level, qui a ouvert une semaine avant The Rise of Skywalker, sera diffusé dans 3 323 cinémas nationaux ce week-end. Et tandis que J.J. Le dernier long métrage d’Abrams a perdu 1 353 cinémas au cours des quatre dernières semaines, le nouveau Jumanji n’en a perdu que 904 en cinq semaines.

Cliquer pour agrandir

En fait, la simple comparaison des traits de week-end respectifs de chacun de ces deux films de franchise brosse un tableau saisissant. D’une part, Jumanji a encaissé 26,2 millions de dollars sur le marché intérieur lors de son quatrième week-end et 14 millions de dollars sur son cinquième. Pendant ce temps, The Rise of Skywalker a réussi 15,2 millions de dollars lors de son quatrième week-end et ne devrait gagner que 12,2 millions de dollars le cinquième. Pour le dire franchement, le blockbuster de fermeture d’époque d’Abrams tombe rapidement.

Bien sûr, avec un total intérieur de 483,6 millions de dollars et un total mondial de 1,003 milliard de dollars, nous avons sûrement dépassé le point où Star Wars: The Rise of Skywalker peut être considéré comme une bombe au box-office. Pourtant, en regardant le total de 1,333 milliard de dollars du dernier Jedi de 2017 (sans parler du transport de 2,068 milliards de dollars de The Force Awakens), vous devez imaginer que Disney attendait beaucoup mieux de la finale très médiatisée de la saga Skywalker.