The Rise of Skywalker Spoiler Review – / Film

Dans l’année de notre Ford 2019, essayer de donner un sens aux divergences Guerres des étoiles opinions ouvre une frontière trouble de questions épistémologiques qui Star Wars: The Rise of Skywalker, dans les salles maintenant, ne fait que compliquer encore plus. L'épistémologie concerne la nature des connaissances et des croyances justifiées. Je crois que les gens croient ce qu’ils croient quand ils partagent leur Guerres des étoiles opinions mais je me demande souvent comment ils ont acquis ces opinions en premier lieu. Il existe un précédent pour les tours d'esprit Jedi dans le Guerres des étoiles l'univers et cela me laisse me demander si certaines opinions ont été implantées dans l'esprit des gens, à la manière de Kenobi, ou si elles étaient de véritables réactions que les gens ont formées par eux-mêmes. Comme, "Hé, avez-vous des pétitionnaires de Change.org qui ont peut-être été créés par le Kremlin?" Ou, "Hmm. Vous, les journaux, vous êtes devenu copain avec Rian Johnson, en l'écoutant chanter un karaoké subliminal dans les bars du festival du film?

Discuter de la suite de Disney Guerres des étoiles la trilogie en ligne, c'est comme s'aventurer dans un champ de mines fou décoré avec le même mauvais sang que la trilogie de George Lucas. Comme nous le dit le jeune Lando Calrissian dans son clip primé aux Grammy Awards: c'est l'Amérique. Quand J.J. Abrams reculé dans le fauteuil du directeur pour La montée de Skywalker, il y avait toujours la crainte persistante qu'une grosse mine terrestre soit plantée juste sous cette chaise, attendant juste de faire exploser. En 2015, Abrams a sauvé la franchise, rétablissant son poids culturel avec le succès de 2 milliards de dollars de le réveil de la force. Maintenant, il essaie essentiellement de sauver la franchise d'un refroidisseur d'eau re-pollué. Cela se traduit visuellement lorsque La montée de Skywalker présente une lune océanique polluée par l'épave de la deuxième étoile de la mort.

À ce stade, le flotteur de l'étoile de la mort pourrait tout aussi bien être symbolique de notre enfance. Après 1999, la division est devenue l'état par défaut du Guerres des étoiles marque. En tant que personne qui a apprécié chacune des nouvelles entrées de franchise de 2015 à 2018 – à des degrés divers, faites attention, et non sans quelques avertissements pour chacun – je ne crois pas nécessairement qu'il y ait une cabale secrète de critiques vêtus de robes Sith qui sont dévoués adorer Le dernier Jedi. Je ne crois pas non plus que tous ceux qui n’ont pas été engagés intellectuellement ou émotionnellement par The Last Jedi a été soumis à un lavage de cerveau par des trolls russes. Je pense cependant qu'il est possible que votre perception soit influencée par des facteurs externes, tout comme je pense qu'il est possible pour des cinéastes comme Abrams que leur approche de la narration soit influencée par le poids des attentes du public.

Amis, Gungans et compatriotes, si vous lisez cette critique et que vous avez adoré La montée de Skywalker, et vous ne voulez pas entendre un blogueur sans connaissance avec le nom du petit garçon de Joshua le dénigrer de quelque façon que ce soit, alors c'est votre chance de cliquer pour un autre / Article de film. Nous allons faire une plongée profonde ici, donc les lecteurs avec une courte durée d'attention, soyez avisés. En tant que fan de toujours – quelqu'un qui a réservé des voyages en avion imprévus à la dernière minute pour voir Guerres des étoiles sculptures de neige dans des lieux étrangers exotiques – J'ai délibérément enterré la lede ici et essayé de me séparer émotionnellement du film dans le contexte plus large de Guerres des étoiles fandom dans son ensemble.

Nous aurons un autre article plus tard cette semaine qui jettera un regard plus équitable et neutre sur la façon dont La montée de Skywalker résume les discussions de l'intégralité de neuf épisodes Guerres des étoiles saga datant de 1977. En attendant, la vérité est que ce film n'a pas du tout fonctionné pour moi. Expliquer pourquoi cela va impliquer une critique franche que certaines personnes (en particulier les bros aux yeux de marteau et de faucille rouges hypnotisés) pourraient ne pas vouloir entendre. Je ne regrette certainement personne d'avoir apprécié ce film. Je n'aimais pas ça et je dois être honnête à ce sujet.

Le vitriol pur n'est pas au menu de cette analyse (pas de sifflets à bouche ni même de comparaisons scatologiques douces comme "étron"), mais je crains que mon évaluation sarcastique de l'intrigue du film à gratter n'irrite certains younglings. Nous n'avons aucun moyen de savoir à quel point la propriété de Disney Guerres des étoiles peut avoir influencé le processus créatif derrière La montée de Skywalker. Le contrecoup contre The Last Jedi et l'échec commercial ultérieur de Solo: une histoire de Star Wars n'était clairement pas bon pour les affaires. Je suis sûr qu'Abrams faisait face à de nombreuses pressions externes, dont la moindre n'était pas la nécessité de respecter une date de sortie. C’est un réalisateur qui ne comprend que trop bien l’importance du «mouvement» dans les films. Ce nouveau film cinétique est impeccablement conçu à presque tous les niveaux, sauf celui où cela compte le plus: l'histoire. Il est mal écrit et ne peut pas masquer cela en vous brouillant devant vous tout en babillant un non-sens expositif.

Je suis convaincu que le scénario à la peau mince et artificiellement intelligent (ici considéré comme une entité; Bad Robot, en effet) ne survivrait pas à un atelier d'écriture de niveau collégial. Mais ce film a été fait, alors maintenant je vais assumer le rôle du bouillonnement de chemise noire, "Pas tout à fait mon tempo", comme J.K. Simmons dans Coup de fouet. Les gants sont sur le point de se détacher, mes jeunes apprenants padawan. Tu as été prévenu.

"Plus rapide et plus intense!"

La montée de Skywalker fonce à un rythme effréné comme un Star Tours Starspeeder détraqué. Dès le début, le film présente une nouvelle manœuvre pour le Millennium Falcon appelée saut de vitesse lumineuse, par laquelle il hoquet d'un endroit à un autre juste assez longtemps pour avoir un aperçu du paysage. Le saut dans l'hyperespace devient ainsi un jeu de marelle. Même après que le Faucon ait ralenti et atterri sur une planète, on a l'impression que le film lui-même est toujours bloqué en mode de saut de vitesse: sauts de planète, téléportations télépathiques et sabres laser, sans jamais s'arrêter pour reprendre son souffle ou sentir les fleurs de l'espace.

C'est le genre de dinde surchargée d'un film qui défie une simple ligne de log ou une description de l'intrigue, car elle ne restera pas immobile assez longtemps dans l'assiette pour que vous puissiez bien la voir. Cette dinde est bel et bien cuite, mais elle est toujours hyperactive et libre. Si je n'avais pas regardé le film deux fois et resté assis là à prendre des notes, je ne serais pas capable de me souvenir de la moitié de ce que j'ai vu.

Il y a eu des moments où j'ai consulté mes notes et j'ai été vraiment surpris de rencontrer le nouveau souvenir d'un coup que mon cerveau avait éjecté en gros. Je ne pouvais même pas commencer à vous guider tout au long du film, mais dans l'esprit de son style de narration, parcourons rapidement un jeu d'instantanés et voyons si cela équivaut à une image de quelque chose.

Rey, Finn, Poe et le gang sont de retour pour une aventure ininterrompue à travers l'espace, jusqu'aux limites du mont Maclunkey! L'Empereur est également de retour et, commodément, il a gardé toute une flotte de Star Destroyers sous l'eau afin qu'il puisse les exhumer de leur cachette improbable au bon moment, un peu comme l'U.S.S. Entreprise au début de Star Trek Into Darkness.

"Est-ce que cela signifie que chaque navire de la flotte …"

«A des armes qui tuent la planète? Bien sûr."

«Frappez ces canons sous le ventre! Chacun que nous éliminons est un monde sauvé! »

Que puis-je dire, sauf: «Vous êtes les bienvenus?» À travers la galaxie, Rey fait des descentes d'entraînement, dansant les yeux bandés sur les cordes raides dans son casque bouclier anti-souffle (c'est une métaphore du film). Abrams a pour but de plaire, il y a donc plus d'utilisation jokey des pouvoirs de la Force, y compris une scène où Kylo Ren Force étouffe et jette un officier du Premier Ordre contre le plafond.

Le gang est coincé dans des sables mouvants et s'enfonce dans un terrier de sable où Rey trouve de nouvelles utilisations pour son sabre laser comme lampe de poche glorifiée. Voilà pour la toute nouvelle philosophie de Luke: «L'arme d'un Jedi mérite plus de respect.» Toujours éponge de puissance, Rey manifeste rapidement des capacités étonnantes de type Jésus et les utilise pour soigner les serpents de l'espace. Mais… mais comment?

«Force de moi de l'énergie vers lui. Transféré un peu de vie. "

Merci d'avoir expliqué! Attendez, où est allé Rey? Oh, maintenant elle est là-bas, retournant sur un silencieux TIE volant à basse altitude (plus tard, elle retournera également sur d'énormes vagues qui se brisent). Elle et Kylo Ren se livrent à un bras de fer télékinésique sur un navire de transport du Premier Ordre. Finn crie à nouveau "Rey !!!" et "Poe !!!" et "Rey !!!".

Dans ce qui semble être une torsion ordonnée au premier abord, le général Hux, l'espace nazi, se révèle être un espion pour la Résistance, pour être rapidement tué et remplacé, par lickety-split, par un autre général ricanant d'une manière qui vous fait Je me demande pourquoi ils ont même construit Hux et lui ont consacré tout ce temps d'écran à travers trois films. Était-ce juste pour cette seule torsion? Et est-ce ainsi que les normaux du public ont ressenti la mort du capitaine Phasma et du chef suprême Snoke en The Last Jedi?

Kylo Ren, d'autre part, est poignardé avec des sabres laser au bord de la mort et jeté dans des gouffres comme l'empereur d'autrefois, mais il refuse de mourir jusqu'à ce qu'il reçoive son baiser déconcertant et gratuit avant de mourir. Rey et Chewbacca refusent également de mourir, mais c'est simplement parce que le film pense que son public est crédule et veut vous manipuler émotionnellement. Ai-je mentionné que l'empereur aspire la force vitale de Rey et Ren? Nous savons que c'est leur force vitale parce qu'il nous le dit. La vraie Force ne s'est jamais sentie aussi forcée que dans ce film.

Nom défilé: Klaud, Booli, Babu Frik, D-O, Zorri Bliss, Jannah

La montée de Skywalker essaie de le simuler jusqu'à ce qu'il le fasse et je ressens sa douleur, mais quelqu'un doit mettre cette planète casino mourante plus loin de sa misère. Sur le chemin, Maz Kanata, Rose Tico et une nouvelle non-entité d'un personnage joué par Dominic Monaghan (sérieusement, que fait-il même dans ce film) se tiennent-ils et se tiennent-ils littéralement un peu plus sur la planète Sideline avec rien à contribuer à l'exception de la partie occasionnelle de l'intrigue.

La montée de Skywalker double sur ma scène la moins préférée de le réveil de la force, où les combattants de la Résistance forment tous une salle d'écrivains pour expliquer au public le fonctionnement interne de l'intrigue. Si vous vous sentez seul quand cela ne se produit pas, ne vous inquiétez pas. Ce film a plus de personnages qu'il ne sait quoi en faire, nous allons donc rencontrer d'autres nouveaux visages. Certains des visages appartiendront à de nouveaux extraterrestres génériques avec des noms de copains comme Klaud et Boolio (ne le croyez pas comme Claude et Coolie), prouvant une fois de plus que Guerres des étoiles n'a jamais égalé les effets de créature de Le retour des Jedi.

Mais salut! Babu Frik! Amirite? Pensez vite, simpletons! Plus rapide et plus intense! C'était le célèbre mantra de George Lucas et J.J. Abrams l'a appliqué après la hâte. Abrams lui-même exprime le nouveau droïde, DO, qui ressemble à la lampe Pixar avec sa tête montée en arrière sur une roue pour qu'il puisse rouler au lieu de sauter (et pour qu'il vous rappelle: Disney possède tout, y compris votre âme et la mienne et ceux des enfants. Tous les enfants.)

Il y a aussi une nouvelle chasseuse de primes, Zorii Bliss, qui a l'air de s'être éloignée de l'école de costumes Daft Punk. Et il y a une nouvelle jeune femme guerrière, Jannah, qui brandit un arc et une flèche et monte un cheval hirsute avec des défenses à travers Star Destroyers pendant qu'ils volent sous les nuages ​​de la planète Exegol. Ne posez pas de questions sur la dénomination et pourquoi cela ressemble à un produit pharmaceutique alternatif comme Jurassitol ou Rexall. Pensez-vous que Exegol pourrait être exploité pour unobtainium puisque Disney est le fier propriétaire de certains Avatar immobilier dans l'un de ses parcs à thème? Mais je m'égare. Cette jeune femme, Jannah, se lie avec Finn sur leur passé Stormtrooper partagé et elle se fait étrangement taquiner en tant que fille perdue de Lando Calrissian ou quelque chose comme ça (parce que c'est une petite, petite galaxie, après tout, et tout le monde de l'ancienne et de la nouvelle génération doit être lié en quelque sorte).

"L'emplacement du Wayfinder a été inscrit sur ce poignard."

«Le poignard est sur le navire. Nous en avons besoin."

"Pourquoi?"

"Un sentiment."

"Tout ce qui compte, c'est le Wayfinder, trouver Exegol."

