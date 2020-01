The Rise Of Skywalker Tie-In Novel confirme comment Endor a survécu

De toutes les nombreuses questions laissées en suspens dans l’espace par Star Wars: The Rise of Skywalker, il y en a un qui a failli être balayé sous le tapis: comment Endor a-t-il pu éviter une catastrophe à la fin du Jedi? Quand les ruines de Death Star II sont tombées en cascade d’en haut? Nous avons deux mots pour vous: «anomalies d’hyperespace».

Pas vraiment. Caché dans les pages du dictionnaire visuel de The Rise of Skywalker se trouve la confirmation qu’Endor a échappé aux restes calcinés de Death Star II grâce à des “anomalies d’hyperespace”, qui ont effectivement envoyé les parties de l’épave ailleurs. Comme Ker Bif, par exemple, qui est devenu l’une des destinations de Rey dans l’épisode IX alors qu’elle et le gang cherchaient où se trouvait le deuxième Sith Wayfinder.

Star Wars: The Rise of Skywalker a effectivement confirmé la survie d’Endor grâce à un cliché clignotant et vous allez manquer de certains Ewoks regardant le ciel, où les fans ont remarqué ce qui semble être les restes épars d’une manœuvre de Holdo – c’est-à-dire le mouvement kamikaze rendu célèbre par l’amiral de Laura Dern dans The Last Jedi.

En liant cette saga de neuf images, J.J. Abrams et le co-auteur Chris Terrio ont veillé à ce que l’épave de Death Star II fasse partie intégrante de l’intrigue, car elle abritait l’emplacement du deuxième Sith Wayfinder – et, en fait, le billet de Rey pour Exogol, la planète où l’empereur Palpatine a fait éclore un planifier l’ordre final et la suprématie totale.

D’autres friandises qui ont émergé de la Star Wars: The Rise of Skywalker Le dictionnaire visuel inclut le sabre laser de Luke, la trahison de Hux et des détails concrets sur les chevaliers de Ren et leurs identités respectives. Appelez-les guerriers voyous ou marchandises de marchandisage, mais il est assez clair que les Chevaliers de Ren resteront dans les mémoires comme une occasion manquée de cette trilogie suite.