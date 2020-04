The Rise Of Skywalker Writer révèle que le premier ordre visait les enfants des rebelles

Nous savons tous que Kylo Ren a été transformé du côté obscur par le chef suprême Snoke / Emperor Palpatine, le ou les méchants utilisant le petit-fils de Vader pour détruire l’Ordre Jedi ravivé de Luke Skywalker. Ce que nous venons d’apprendre, cependant, c’est que cela faisait partie d’une opération beaucoup plus importante du Premier Ordre pour se venger de leurs anciens ennemis de la manière la plus personnelle: en corrompant leurs enfants. C’est ce que l’art de… livre pour Star Wars: The Rise of Skywalker a révélé.

Selon CBR, le tome en coulisses contient des détails fascinants sur une intrigue secondaire supprimée de la plus proche de la saga Skywalker. Comme l’explique le co-auteur Chris Terrio dans le livre, la descente de Ben Solo dans l’obscurité n’était qu’une facette d’un «plan à long terme» qui incluait également Jannah, qui était à l’origine explicitement indiquée à l’écran comme la fille de Lando Calrissian.

«Les premières personnes ciblées par le Premier Ordre étaient les chefs de l’ancienne rébellion; ils sont allés chercher leurs enfants », explique Terrio. «Ils sont allés chercher la fille de Lando. Ils ont opté pour Ben Solo, ce qui commence à avoir plus de sens lorsque vous regardez le contexte plus large de leurs machinations – le plan à long terme. »

Il est également révélé que le Premier Ordre a délibérément ciblé la progéniture des chefs de la Rébellion dans le cadre d’un complot diabolique intitulé Project Resurrection. C’est le nom donné à la capture à grande échelle de milliers d’enfants de toute la galaxie à reconditionner en Stormtroopers. Comme nous le savons par les expériences de Finn et Jannah, le FO a effacé les souvenirs des enfants de leurs vies originales et les a formés en tant que soldats fidèles.

De plus, une révélation supplémentaire est que Finn était censé avoir rencontré un frère perdu depuis longtemps à Star Wars: The Rise of Skywalker, Ce qui l’aurait aidé à renouer avec qui il était avant d’être emmené par le Premier Ordre. Il aurait trouvé ce membre de la famille échoué sur une planète poubelle (semblable au Lotho Minor de The Clone Wars). Encore une fois, nous nous demandons pourquoi aucun de ces concepts intéressants n’est entré dans le film lui-même.

