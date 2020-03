“The Rook” annulé à Starz – Pas de saison 2 pour le drame de science-fiction

Starz donne le crochet à The Rook.

La série de science-fiction avec Emma Greenwell et Olivia Munn ne reviendra pas pour la saison 2 sur le réseau, a appris TVLine.

S’inspirant librement du roman de Daniel O’Malley de 2012, The Rook a suivi Myfanwy de Greenwell, un agent qui travaille pour une branche super secrète du gouvernement britannique qui s’occupe des questions relatives aux capacités extrêmes des variantes. Myfanwy s’est réveillée dans la première de la série sans aucune connaissance de qui elle était (ou de ce qu’elle pouvait faire), et a passé une grande partie de la première saison à essayer de comprendre lequel de ses contemporains complotait pour la tuer.

La saison de recrues de huit épisodes de la Rook, ainsi l’été, totalisait en moyenne 225 000 téléspectateurs et une cote de démo de 0,04, se classant sixième parmi les neuf drames actuels de Starz.

Certains lecteurs qui avaient apprécié The Rook dans sa forme originale ont contesté le changement de ton de l’adaptation télévisuelle; où le roman avait une touche légère et fantastique, la série Starz a opté pour une vision plus réaliste et granuleuse de l’histoire d’espionnage surnaturel.

