«The Rookie» 2 × 11 Aperçu: Rosalind Dyer aidera-t-elle à sauver Lucy?

Quand ABC Rookie reprend sa course de deuxième année ce dimanche à 10 / 9c, la question qui se pose est la suivante: qui a enlevé l’agent Lucy Chen et où est-elle maintenant?

Au nom d’obtenir des réponses (et pronto!), L’officier John Nolan (joué par Nathan Fillion) dans le premier aperçu ci-dessus tend la main à, de toutes les personnes, Rosalind Dyer (star invitée Annie Wersching), le tueur en série avec qui le LAPD était préoccupé lorsque le gars que Chen avait rencontré dans un bar lui avait dopé la boisson, puis l’avait emmenée dans le coffre de sa voiture.

Rosalind semble-t-il connaître Caleb, cette étoile montante d’un tueur? Et même si c’est le cas, est-elle prête à jouer au ballon avec Nolan & Co.? Appuyez sur play ci-dessus pour voir comment la recrue fait appel à la fierté de Rosalind en tant que tueur en série, pour obtenir des réponses.

Dans le cadre d’un aperçu plus large de la mi-saison à venir, Fillion a déclaré à TVLine que, même si les enjeux de The Rookie – longtemps surnommés une «procédure légère» – «ne sont généralement pas si élevés», l’épisode de dimanche est l’une de ces périodes où «nous devons plonger dans cette intensité, et le risque inhérent à l’emploi. “

Ayant travaillé aux côtés des recrues Chen et Jackson West et de leurs TO respectifs depuis un petit moment maintenant, “Ce sont des gens qui sont importants pour la vie de Nolan, et l’un d’entre eux est en danger très réel”, a noté Fillion. “Alors, pourquoi [this crisis] important pour Nolan? Il ne veut pas que son ami meure. “

Ailleurs dans la première hivernale de ce dimanche: après avoir découvert Wesley (Shawn Ashmore) inconscient d’un dangereux cocktail d’alcool et de pilules, l’officier Angela Lopez (Alyssa Diaz) est obligé de garder à proximité son beau-fils atteint de SSPT.

