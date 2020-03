‘The Rookie’ mène toujours mais perd plus de quatre millions de téléspectateurs

’60 Minutes ‘continue imparable sur CBS et augmente légèrement en nombre de spectateurs avec un programme dédié au patinage de vitesse aux Pays-Bas, menacé par le changement climatique. Le remplacement de «The Simpsons» connaît une ascension spectaculaire, car il gagne plus de deux millions de téléspectateurs à Fox. Il met également en évidence les données d’audience de “American Idol”, qui continue de gagner des followers semaine après semaine.

Les séries CBS, «God Friended Me», «NCIS: Los Angeles» et «NCIS: New Orleans», maintiennent une bonne audience et partagent des données. La série la plus regardée en termes de classement continue d’être une autre semaine “The Rookie” dans ABC, mais dans ce dernier épisode, il s’est effondré en audience, perdant plus de quatre millions de téléspectateurs par rapport à la semaine précédente.

Adultes de 18 à 49 ans

ABC: 1,1

CBS: 0,6

Renard: 0,5

NBC: 0,4

Le CW: 0,2

ABC

07h00 – «Vidéos les plus amusantes de l’Amérique» (R): 4 965 000 [0,7] (2e)

08h00 – ‘American Idol’: (20h-22h): 7,195,000 [1,3] (1er)

10h00 – «The Rookie»: 5 ​​130 000 [0,8] (1er)

CBS

07h00 – ’60 minutes ‘: 9 255 000 [0,8] (1er)

08h00 – «Dieu m’a aidé»: 5 945 000 [0,5] (2e)

09h00 – «NCIS: Los Angeles»: 6 450 000 [0,6] (2e)

10h00 – «NCIS: La Nouvelle-Orléans»: 5 675 000 [0,5] (2e)

Renard

07h00 – «Les Simpsons» (R): 3,440,000 [0,7] (3e)

07:30 – ‘Duncanville’ (R): 1.070.000 [0,7] (3e)

08h00 – «Les Simpsons»: 1 610 000 [0,5] (3e)

08h30 – «Duncanville»: 1 070 000 [0,4] (4e)

09h00 – «Bob’s Burger»: 1 300 000 [0,5] (3e)

9 h 30 – «Family Guy»: 1 450 000 [0,5] (3e)

NBC

07h00 – ‘Little Big Shots’ (R): 2,430,000 [0,4] (4e)

08h00 – «Little Big Shots»: 3 150 000 [0,4] (4e)

09h00 – «Playlist extraordinaire de Zoey»: 1 950 000 [0,4] (4e)

10h00 – «Good Girls»: 1 890 000 [0,5] (3e)

Le CW

08h00 – «Batwoman»: 774 000 [0,2] (5e)

09h00 – «Supergirl»: 676 000 [0,2] (5e)

.