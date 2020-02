“The Rookie” Saison 2 Episode 11 Preview: Lucy Buried Alive?!

HISTOIRES CONNEXES

Pour les fans de The Rookie, cela fait 11 semaines que la série ABC a mis de côté son étiquette de “procédure légère” en faisant officier Lucy Chen se droguer puis lobé dans le coffre d’une voiture, à la fin d’une très mauvaise première Date.

Mais ce dimanche à 10 / 9c, le drame dirigé par Nathan Fillion revient enfin pour résoudre ce cliffhanger – et, comme taquiné dans des promos obsédantes, espérons que Lucy (interprétée par Melissa O’Neill) ne sera pas moins enterrée vivante (!) .

“C’est super intense, évidemment”, a déclaré le showrunner Alexi Hawley à TVLine. «Le cliffhanger vous a laissé dans un endroit vraiment puissant, et à partir de là, c’est un tour de montagnes russes. C’est aussi très émouvant. “

Alors que TO de Chen, Tim Bradford (Eric Winter) et le reste de l’équipe prennent conscience du sort de Lucy, “Tout est à 100% sur le pont”, explique Winter. Tim, en particulier, prend la question «super personnellement», car c’est lui qui a poussé sa recrue à se concentrer sur autre chose que le travail et à donner à ce gars Caleb (star invitée Michael Cassidy), qu’elle a rencontré dans un bar, une chance .

“Vous allez voir Tim perdre la tête”, prévient Winter. “Tim a l’impression que c’est lui qui l’a installée à cette date, même s’il était prudent avec ce type quand il l’a rencontré pour la première fois.”

Au cours d’une saison et demie, l’agent Bradford a gardé les choses assez formelles entre lui et Chen, bien que dans les épisodes récents, note Winter, “vous l’avez vu en quelque sorte se détendre, ce qui a été un grand tournant pour eux.” Donc, ressentir un quelconque sens des responsabilités face à la situation difficile de Chen fait un grand nombre à l’homme de loi. “Quand vous pensez à tous les bagages de Tim en général – comme, il se sent comme s’il a échoué à sa femme – c’est juste une autre brique sortie du bâtiment pour lui, vous savez?”

Nolan, quant à elle, prend les devants en approchant de Rosalind Dyer (star invitée Annie Wersching), la tueuse en série sur laquelle le LAPD était carrément concentré au moment de l’enlèvement de Chen, pour voir si elle avait des informations qui pourraient aider à capturer son padawan apparent, Caleb . (Regardez un aperçu exclusif.)

“L’une des choses que j’aime dans The Rookie, c’est que je la trouve facile à regarder, car elle n’est pas différente de la vie réelle”, a déclaré Fillion en taquinant le virage tonal de cette première mi-saison. «Nous avons des moments intenses mais pour la plupart, la vie est normale. La vie est plus légère. Nous faisons des blagues sur notre douleur et nous continuons. Mais en même temps, nous sommes une émission policière, et de temps en temps nous devons plonger dans cette intensité, et c’est l’un de ces moments. C’est là que nous plongeons dans le danger, le risque inhérent au travail. »

(Fait amusant: bien que Wersching ait également joué un méchant sur Castle, où Hawley était un EP, son casting en tant que Rosalind était une pure coïncidence. “Je n’étais pas là quand elle [guest-starred in Seasons 6 and 7]», Dit Hawley, qui a quitté Castle après la saison 4, puis est revenue pour présenter la saison 8.« Elle est en fait venue à l’audition et je me suis dit: «Oh, elle est phénoménale!» Et puis Nathan m’a dit qu’elle avait été sur Castle. »)

La finale d’automne de la recrue nous a également laissé un deuxième cliffhanger, dans lequel l’officier Angela Lopez (Alyssa Diaz) est rentré à la maison pour constater que son petit ami Wesley (Shawn Ashmore), qui souffre de SSPT depuis un coup de couteau, avait fait une overdose sur un mélange de médicaments contre l’anxiété et d’alcool. “C’est le problème des relations – nous avons le bien, mais nous avons aussi les difficultés”, observe Diaz. “Mais c’est ainsi que nous apprenons, grandissons et devenons meilleurs.”

En interrogeant la dynamique divertissante de “Odd Couple” d’Angela et Wes, l’actrice ajoute: “Tout en eux est opposé, mais je pense que leur passion et leur dynamisme sont ce qui les relie.”

Bien que l’on puisse craindre qu’Angela ne soit distraite par son drame personnel pour aider ses collègues à rechercher Lucy, Hawley dit que ce n’est pas du tout le cas. En fait, Diaz rapporte avec enthousiasme que pour une séquence passionnante, elle a pu monter dans un hélicoptère pour la première fois.)

“En fait, ce qui est arrivé à Lucy finit par être un moment cathartique avec Wes essayant de l’aider à la retrouver”, taquine l’EP. “Cela finit par être une histoire émotionnelle pour lui aussi.”

