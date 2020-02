The Roop représentera la Lituanie à Rotterdam avec “On Fire”

Les prochaines semaines sont décisives pour l’Eurovision 2020, car elles sont pleines de dates auxquelles sera constitué le panel de représentants des différents pays participants, ainsi que les chansons qu’ils interpréteront. Parmi ces nominations inscrites à l’ordre du jour figure celle de la Lituanie, pays qui a déjà choisi son représentant.

The Roop, représentants de la Lituanie à l’Eurovision 2020

Le Roop a remporté la finale nationale de «Pabandom is naujo! 2020 », où il est décidé qui sera le représentant du pays. De cette façon, le groupe défendra le drapeau lituanien avec le thème “On Fire”, cherchant à remporter la victoire pour son pays avec une chanson indie pop entraînante et, surtout, avec une chorégraphie saisissante qui attire l’attention de tous les téléspectateurs.

Le groupe lituanien a captivé le public et le jury lors de la finale nationale, remportant la première place des deux. Cependant, Ce n’est pas la première fois qu’ils participent à l’euro-présélection, puisqu’ils l’ont déjà essayé en 2018. A cette occasion, ils étaient troisièmes et c’est Ieva Zasimauskait qui a gagné, acquérant sa place pour le Festival avec “When We Old”.

Trajectoire de la Lituanie dans l’Eurovision

La participation de la Lituanie à l’Eurovision a commencé en 1994, mais après cette année, ils ont décidé de ne pas revenir avant 1999. Depuis lors et jusqu’à aujourd’hui, leur participation n’a cessé que deux fois. Ils n’ont été que deux fois dans le top 10, étant en 2006 sa meilleure position, lorsque LT United a atteint la sixième place.

.