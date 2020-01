The Sandman Grooves sur les airs de Billy Joel – / Film

Gemmes non coupées joue déjà partout, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas avoir la chance d’avoir une autre bande-annonce. Cette dernière bande-annonce de Uncut Gems présente une goutte d’aiguille tueuse sous la forme de «The Stranger» de Billy Joel. Adam Sandler courir, crier et rendre tout le monde autour de lui très anxieux. Voilà comment il gagne. Regardez la bande-annonce finale de Uncut Gems ci-dessous.

Remorque Uncut Gems

Adam Sandler est-il en route vers une nomination aux Oscars? Cela semble probable. Sandler donne l’une de ses meilleures performances dans Uncut Gems, jouant Howard Ratner, un bijoutier de New York avec un grave problème de jeu. Comme le résume le synopsis officiel: «Lorsqu’il fait une série de paris à enjeux élevés qui pourraient mener à la manne d’une vie, Howard doit accomplir un acte précaire à grande échelle, équilibrant affaires, famille et envahissant les adversaires de tous côtés, en sa quête incessante de la victoire finale. »

Uncut Gems vient des Safdie Brothers, qui ont dirigé Good Time, et comme ce film, Uncut Gems est presque insupportablement tendu. En fait, c’était tellement tendu et angoissant que j’avais du mal à monter sur sa longueur d’onde. Donc, même si je pense que Uncut Gems est un bon film, je ne pense pas que je pourrai jamais le revoir. Sauf si j’éclate un Xanax ou deux.

“J’ai vu leurs autres films, les frères Safdie, et je viens de réaliser que ces gars font quelque chose d’exceptionnel et de nouveau et ont leur propre voix”, a déclaré Sandler lorsqu’on lui a demandé de prendre le rôle. “Et je savais que ce serait quelque chose de génial, et je me sentirais comme si je ne le faisais pas.” En plus du Sandman, Uncut Gems stars Lakeith Stanfield, Julia Fox, Kevin Garnett, Idina Menzel, Eric Bogosian, et Judd Hirsch. Les annonces des Oscars arriveront plus tard ce mois-ci, nous saurons donc assez tôt si Sandler est en route pour les Oscars.

