‘The Sandman’ Saison 1: le tournage commence en janvier, Cast News et Plot

Alors que Netflix poursuit son expansion dans le contenu original, puiser dans le marché de la bande dessinée est définitivement devenu une de leurs cibles. Avec de tels titres de Millarverse à espérer, Netflix se tourne cette fois vers The Sandman de Vertigo comics. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la première saison de The Sandman.

En juillet 2019, Deadline a annoncé que Netflix et Warner Bros.TV avaient eu des entretiens pour discuter de l’avenir de The Sandman de Neil Gaiman. Avec la confirmation que Netflix a réussi à reprendre la série, cela a fait sortir le titre des limbes de développement sur lesquels il était assis depuis des décennies. L’adaptation sera gérée par Allan Heinberg qui a précédemment travaillé sur Wonder Woman et Grey’s Anatomy sera à la fois écrivain et showrunner de The Sandman. Créateur de The Sandman, Neil Gaiman servira de producteur exécutif aux côtés de David S. Goyer.

Quand la saison 1 de The Sandman arrive-t-elle sur Netflix?

La série en est encore aux premiers stades de développement, donc nous ne nous attendons pas à voir une date de sortie annoncée de si tôt.

Nous nous attendons à en apprendre davantage bientôt, car les membres du casting et l’équipe sont lentement annoncés. Nous maintenons notre prédiction actuelle selon laquelle nous ne verrons The Sandman sur Netflix qu’au printemps ou à l’été 2021.

Le Sandman sera-t-il disponible dans ma région?

La série a été récupérée en tant qu’original complet, ce qui signifie qu’aucune région ne sera exclue de regarder The Sandman.

Qu’est-ce que le Sandman?

The Sandman est une série de bandes dessinées américaine créée par Neil Gaiman. L’un des rares titres de bande dessinée à devenir un best-seller du New York Times, la série Sandman était le titre phare des bandes dessinées Vertigo. L’écriture de Neil Gaiman est célèbre pour sa vision de la mythologie et son utilisation de la personnification anthropomorphe des entités métaphysiques. Certains des travaux les plus récents et les plus populaires de Gaiman sont des titres tels que Starz’s American Gods, Good Omens sur Amazon Prime et Lucifer sur Netflix.

L’histoire de The Sandman tourne autour du personnage Dream, l’un des Seven Endless. Le rêve, avec les autres «sans fin», ont des milliards d’années et représentent chacun une incarnation d’une force naturelle. Le rêve, également connu sous le nom de Morpheus avec un tas d’autres noms et titres acquis au cours des milliards d’années est la personnification anthropomorphique des rêves. Morpheus réside dans son royaume “The Dreaming” où il a un contrôle complet et absolu mais a du mal à s’adapter au changement (un thème commun qui revient tout au long de la série).

Au début de l’histoire, Morpheus est convoqué par un rituel occulte mais est capturé et détenu pendant 70 ans. S’échappant finalement, Morpheus récolterait sa vengeance sur ses ravisseurs et retournerait dans son royaume. Pendant l’absence de Morpheus, son royaume était tombé dans un état de délabrement et allait entreprendre de le reconstruire. En captivité, Morpheus a eu le temps de réfléchir sur son passé, mais le défi de défaire les péchés passés serait une énorme entreprise vieille de plusieurs milliards d’années et placée dans ses voies.

Qui sont les acteurs de The Sandman?

Malgré le début prévu du tournage, la liste complète des acteurs de The Sandman n’a pas encore été annoncée.

Nous espérons en savoir plus très bientôt.

Quelle proportion de The Sandman sera couverte au cours de la première saison?

Neil Gaiman lui-même a promis aux fans que l’adaptation de Sandman serait fidèle aux bandes dessinées.

Préludes et Nocturnes est le premier volume de The Sandman et couvre les numéros 1-8. Avec la première saison prévue pour couvrir le premier volume et une partie du volume 2 (The Doll’s House), il y a beaucoup de choses à attendre.

Le Sandman a dix volumes au total (75 numéros), ce qui signifie que Netflix a le potentiel de produire au moins 4 saisons.

Lucifer pourrait-il faire une apparition?

The Sandman et Lucifer résident dans le monde de DC Comics. Bien que les deux personnages soient moins connus pour être des personnages DC, ils ont fait des apparitions de camée de temps en temps.

Le meilleur exemple est Lucifer qui fait une apparition dans Preludes of Nocturnes (Numéros 1-8 de The Sandman). Lucifer a fait une autre apparition plus tard dans la course de The Sandman lors de The Kindly Ones dans les numéros 57-69.

Avec les personnages dérangés appartenant à Warner Bros.TV et le fait que les deux émissions seraient Netflix Originals, il y a certainement une chance que Tom Ellis puisse reprendre son rôle de nouveau en tant que Souverain de l’Enfer. Ce qui rend cela encore plus probable, c’est le fait que Tom Ellis a basculé pendant le croisement de Crisis on Infinite Earths sur les émissions de télévision de super-héros DC.

Et les autres personnages DC?

Tout au long de la course de The Sandman, d’autres personnages populaires de DC ont fait des apparitions en camée. Batman est certainement le personnage le plus en vue qui a eu un camée, suivi de Green Lantern et Martian Manhunter. Il est très douteux que l’un de ces héros fasse une apparition.

Des personnages moins connus tels que Black Spider, Doctor Occult et Mister Miracle pourraient faire leur apparition.

Quel est le statut de production de The Sandman?

État actuel de la production: tournage programmé (Dernière mise à jour: 23/01/2020)

La série a été commandée par Netflix le 1er juillet 2019, et grâce à nos sources, nous pouvons enfin confirmer que The Sandman devrait commencer le tournage en janvier 2020.

Warner avait-il déjà essayé d’adapter The Sandman à un film?

Auparavant, une grande sélection de titres de Vertigo avait été sélectionnée pour aller à New Line Cinema. Le Sandman étant l’un de ces titres devait être adapté dans un film. Joseph Gordon-Levitt a joué le rôle de réalisateur et a joué dans le film. Malheureusement, en raison de différences créatives, Gordon-Levitt quittera le projet et le film reviendra dans les limbes.

Combien d’épisodes la saison 1 de Sandman sera-t-elle diffusée?

Neil Gaiman lui-même a confirmé le nombre d’épisodes de la première saison:

La première saison comprendra onze épisodes. C’est le début de tout. Préludes et Nocturnes et un peu plus. https://t.co/tOlfJ1kS1y

– Neil Gaiman (@neilhimself) 2 juillet 2019

Quels sont les temps d’exécution des épisodes?

Cela n’a pas encore été annoncé, mais nous pensons que chaque épisode durera entre 45 minutes et une heure.

Le Sandman sera-t-il disponible pour diffuser en 4K?

Presque tous les nouveaux Netflix Originals arrivent en 4K, et The Sandman devrait emboîter le pas.

Ce serait une honte de pleurer si ce n’était pas le cas, car le spectacle visuel que le Sandman a à offrir sera spectaculaire en 4K.

Netflix a-t-il publié une bande-annonce pour The Sandman?

Nous sommes loin avant de voir une bande-annonce de The Sandman. Pour l’instant, voici une vidéo d’origine pour le personnage.

Avez-vous hâte de voir The Sandman sur Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!