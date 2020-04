‘The Sandman’ Saison 1: Tout ce que nous savons jusqu’à présent

Alors que Netflix poursuit son expansion dans le contenu original, puiser dans le marché de la bande dessinée est définitivement devenu une de leurs cibles. Avec de tels titres de Millarverse à espérer, Netflix se tourne cette fois vers The Sandman de Vertigo comics. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la première saison de The Sandman.

En juillet 2019, Deadline a annoncé que Netflix et Warner Bros.TV avaient eu des entretiens pour discuter de l’avenir de The Sandman de Neil Gaiman. Avec la confirmation que Netflix a réussi à reprendre la série, cela a fait sortir le titre des limbes de développement sur lesquels il était assis depuis des décennies. L’adaptation sera gérée par Allan Heinberg qui a précédemment travaillé sur Wonder Woman et Grey’s Anatomy sera à la fois écrivain et showrunner de The Sandman. Créateur de The Sandman, Neil Gaiman servira de producteur exécutif aux côtés de David S. Goyer.

Quand la saison 1 de The Sandman arrive-t-elle sur Netflix?

La série en est encore aux premiers stades de développement, donc nous ne nous attendons pas à voir une date de sortie annoncée de si tôt.

Nous nous attendons à en apprendre davantage bientôt, car les membres du casting et l’équipe sont lentement annoncés. Notre prédiction précédente était une date de sortie pour le printemps ou l’été 2021, pour l’instant, nous allons la repousser à l’automne ou à l’hiver 2021.

Le Sandman sera-t-il disponible dans ma région?

La série a été récupérée en tant qu’original complet, ce qui signifie qu’aucune région ne sera exclue de regarder The Sandman.

Qu’est-ce que le Sandman?

The Sandman est une série de bandes dessinées américaine créée par Neil Gaiman. L’un des rares titres de bande dessinée à devenir un best-seller du New York Times, la série Sandman était le titre phare des bandes dessinées Vertigo. L’écriture de Neil Gaiman est célèbre pour sa vision de la mythologie et son utilisation de la personnification anthropomorphe des entités métaphysiques. Certains des travaux les plus récents et les plus populaires de Gaiman sont des titres tels que Starz’s American Gods, Good Omens sur Amazon Prime et Lucifer sur Netflix.

L’histoire de The Sandman tourne autour du personnage Dream, l’un des Seven Endless. Le rêve, avec les autres «sans fin», ont des milliards d’années et représentent chacun une incarnation d’une force naturelle. Le rêve, également connu sous le nom de Morpheus avec un tas d’autres noms et titres acquis au cours des milliards d’années est la personnification anthropomorphique des rêves. Morpheus réside dans son royaume “The Dreaming” où il a un contrôle complet et absolu mais a du mal à s’adapter au changement (un thème commun qui revient tout au long de la série).

Au début de l’histoire, Morpheus est convoqué par un rituel occulte mais est capturé et détenu pendant 70 ans. S’échappant finalement, Morpheus récolterait sa vengeance sur ses ravisseurs et retournerait dans son royaume. Pendant l’absence de Morpheus, son royaume était tombé dans un état de délabrement et allait entreprendre de le reconstruire. En captivité, Morpheus a eu le temps de réfléchir sur son passé, mais le défi de défaire les péchés passés serait une énorme entreprise vieille de plusieurs milliards d’années et placée dans ses voies.

Qui sont les acteurs de The Sandman?

Neil Gaiman a confirmé que la série n’avait pas encore de distribution, mais grâce à Daniel Richtman de son patreon, nous avons récemment appris les rôles que Netflix espère remplir.

Le Sandman / Morpheus / Dream

Acteur potentiel: TBA

Obligatoire: Mâle principal (Âge: 26-36)

Ethnicité: non dévoilé

Le titulaire Sandman. Seigneur des rêves et gardien du royaume des rêves. Fin des années 20 / début des années 30. Fantomatique, mince comme un rail. Parce que les rêves sont l’inspiration pour toute vie et création, Morpheus voit

les gouvernant comme une grave responsabilité. C’est un être honorable, doté de principes, mais il peut être un peu obsédé par ses fonctions et est impitoyable lorsqu’il est mécontent. L’obsession du rêve peut le laisser

déconnecté de l’humanité, car il voit les êtres humains comme de simples moteurs pour les rêves. Un dieu arrogant qui apprend finalement qu’il

doit changer ou mourir.

Le corinthien

Acteur potentiel: TBA

Obligatoire: Mâle principal (Âge: 26-36)

Ethnicité: blanc

Supernaturellement beau, The Corinthian respire le style, le sexe, l’esprit et une injustice prédatrice. Un cauchemar qui prend vie, mais vous ne pouvez pas garder les yeux fermés. Incarne les pulsions homicides les plus sombres, les plus sadiques de l’humanité quand elles ne sont pas liées par la compassion, l’empathie et l’amour.

Créé à l’origine par Dream, The Corinthian est déterminé à contrecarrer son créateur à chaque tournant.

Ethel Cripps

Acteur potentiel: TBA

Obligatoire: Femme récurrente (âge: 18-28)

Ethnicité: Tout

Une femme intelligente de la rue qui exploite magistralement sa beauté pour manipuler les hommes et obtenir ce qu’elle veut. Une auto-survie

expert qui sait quand flatter, troquer ou voler en fonction de ce qui convient le mieux à ses intérêts. Fasciné par la magie et le pouvoir qu’il détient, la poursuite de l’occulte place Ethel sur un plan inattendu et non

chemin nécessairement propice.

Alex Burgess

Acteur potentiel: TBA

Obligatoire: Homme récurrent (Âge: 16-26)

Ethnicité: blanc

Bookish mais beau, Alex est désireux de plaire à son père tyrannique, mais ne possède pas son culte de la personnalité. Un jeune homme timide qui remet en question sa sexualité. Alex réprime en pensant à ce qu’il veut pour sa propre vie afin de continuer à servir l’héritage de sa famille.

Mort

Acteur potentiel: TBA

Obligatoire: femme récurrente (âge: 18-25)

Ethnicité: Tout

La sœur aînée de Dream. Optimiste, attentionnée et empathique, la mort prend son travail au sérieux et essaie d’être l’amie de ceux qu’elle bergers pour l’au-delà. Elle est tout de même la grande sœur de Dream, agissant comme sa confidente occasionnelle et n’ayant pas peur de souligner ses faiblesses.

Anna

Acteur potentiel: TBA

Obligatoire: femme récurrente (âge: 30-35 ans)

Ethnicité: Tout

Belle mais dure comme des ongles, Anna n’a pas peur de se battre avec des criminels et des psychopathes tout en portant des Louboutins. Elle ne prend la merde de personne. Anna a une histoire de se tenir à distance des gens qui pourraient grandir à l’aimer, elle est bouche bée et autodestructrice, mais farouchement courageuse.

Roderick Burgess

Acteur potentiel: TBA

Obligatoire: Guest Star Male (Âge: 50-65)

Ethnicité: Blanc

Roderick Burgess est un sorcier et prophète autoproclamé. Il est le fondateur de l’Ordre des Mystères Anciens, qui promet la réalisation de soi à travers l’occulte – pour un prix. En vérité, Roderick n’a rien de magique. C’est un fraudeur – mais énergique, intensément charismatique. Narcissique, il savoure les rencontres avec des femmes beaucoup plus jeunes et l’accumulation de richesses et de trésors. Blessé par la perte prématurée de son fils aîné, Roderick traite son plus jeune fils, Alex, avec cruauté et mépris.

Quelle proportion de The Sandman sera couverte au cours de la première saison?

Neil Gaiman lui-même a promis aux fans que l’adaptation de Sandman serait fidèle aux bandes dessinées.

Préludes et Nocturnes est le premier volume de The Sandman et couvre les numéros 1-8. Avec la première saison prévue pour couvrir le premier volume et une partie du volume 2 (The Doll’s House), il y a beaucoup de choses à attendre.

Le Sandman a dix volumes au total (75 numéros), ce qui signifie que Netflix a le potentiel de produire au moins 4 saisons.

Lucifer pourrait-il faire une apparition?

The Sandman et Lucifer résident dans le monde de DC Comics. Bien que les deux personnages soient moins connus pour être des personnages DC, ils ont fait des apparitions de camée de temps en temps.

Le meilleur exemple est Lucifer qui fait une apparition dans Preludes of Nocturnes (Numéros 1-8 de The Sandman). Lucifer a fait une autre apparition plus tard dans la course de The Sandman lors de The Kindly Ones dans les numéros 57-69.

Avec les personnages dérangés appartenant à Warner Bros.TV et le fait que les deux émissions seraient Netflix Originals, il y a certainement une chance que Tom Ellis puisse reprendre son rôle de nouveau en tant que Souverain de l’Enfer. Ce qui rend cela encore plus probable, c’est le fait que Tom Ellis a basculé pendant le croisement de Crisis on Infinite Earths sur les émissions de télévision de super-héros DC.

Et les autres personnages DC?

Tout au long de la course de The Sandman, d’autres personnages populaires de DC ont fait des apparitions en camée. Batman est certainement le personnage le plus en vue qui a eu un camée, suivi de Green Lantern et Martian Manhunter. Il est très douteux que l’un de ces héros fasse une apparition.

Des personnages moins connus tels que Black Spider, Doctor Occult et Mister Miracle pourraient faire leur apparition.

Lucifer a-t-il été annulé à cause de Sandman?

Une petite partie du fandom de Lucifer pense que Lucifer a été annulé en faveur de The Sandman. Le créateur des deux personnages, Neil Gaiman, est allé sur Twitter pour traiter directement le problème lorsque un fan lui a demandé:

Bonjour M. @neilhimself,

Certains Lucifans pensent que vous êtes la raison pour laquelle Netflix met fin à #Lucifer, pour promouvoir Sandman à la place. Mais Lucifer vient aussi de vous!

S’il vous plaît, dites-moi que ce n’est pas vrai, ou, si c’est le cas, que c’est la décision de Netflix et non la vôtre.

Merci,

Meilleures salutations – Camille – Ne me gâte pas, Diable, Diable (@camille_bourg) 28 janvier 2020

Quel est le statut de production de The Sandman?

Statut de production actuel: Pré-production (Dernière mise à jour: 24/01/2020)

La production était sur le point de commencer jusqu’à ce que la propagation de la pandémie de coronavirus mette fermement la série en veille.

Neil Gaiman a déjà précisé qu’une fois la production des autres séries commencée, le Sandman aussi.

Sur son blog sur Tumblr, Gaiman a dit ce qui suit:

Ça se passe très bien, sauf que c’est en quelque sorte hibernant en ce moment jusqu’à ce que les gens recommencent à faire de la télévision. Les scripts de la première saison sont écrits, le casting a commencé, les réalisateurs sont embauchés, les décors sont en construction. Tout était prêt à entrer en production, puis nous sommes entrés dans une pause. Dès que le monde sera prêt à faire des séries télévisées, Sandman reviendra en douceur. En attendant, nous en profitons pour obtenir des scripts aussi bons que possible.

Warner avait-il déjà essayé d’adapter The Sandman à un film?

Auparavant, une grande sélection de titres de Vertigo avait été sélectionnée pour aller à New Line Cinema. Le Sandman étant l’un de ces titres devait être adapté dans un film. Joseph Gordon-Levitt a joué le rôle de réalisateur et a joué dans le film. Malheureusement, en raison de différences créatives, Gordon-Levitt quittera le projet et le film reviendra dans les limbes.

Combien d’épisodes la saison 1 de Sandman sera-t-elle diffusée?

Neil Gaiman lui-même a confirmé le nombre d’épisodes de la première saison:

La première saison comprendra onze épisodes. C’est le début de tout. Préludes et Nocturnes et un peu plus. https://t.co/tOlfJ1kS1y – Neil Gaiman (@neilhimself) 2 juillet 2019

Quels sont les temps d’exécution des épisodes?

Cela n’a pas encore été annoncé, mais nous pensons que chaque épisode durera entre 45 minutes et une heure.

Le Sandman sera-t-il disponible pour diffuser en 4K?

Presque tous les nouveaux Netflix Originals arrivent en 4K, et The Sandman devrait emboîter le pas.

Ce serait une honte de pleurer si ce n’était pas le cas, car le spectacle visuel que le Sandman a à offrir sera spectaculaire en 4K.

Netflix a-t-il publié une bande-annonce pour The Sandman?

Nous sommes loin avant de voir une bande-annonce de The Sandman. Pour l’instant, voici une vidéo d’origine pour le personnage.

Avez-vous hâte de voir The Sandman sur Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!