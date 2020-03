The Secrets Behind the Movie’s Epic Breakfast Sandwich

Le point de départ des Oiseaux de proie de DC Films est la récente rupture de Harley Quinn (Margot Robbie) avec le Joker. Comme l’indique parfois le sous-titre du film – Et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn -, l’intrigue du film tourne en grande partie autour de Harley revendiquant son indépendance.

Pourtant, Birds of Prey établit une autre relation critique pour Harley. Et c’est le dernier que tout le monde attendait.

Le casting de «Birds of Prey» lors de la première du film | Matt Crossick / Images PA via .

La délicieuse star de l’évasion de “Birds of Prey”

Il se trouve que la relation en question est entre Harley et son sandwich aux œufs. Au début du film, Harley récemment libérée se dirige vers sa bodega locale pour un sandwich au petit-déjeuner. Elle regarde avec amour pendant que le cuisinier de courte durée prépare son repas. Et en un instant, Birds of Prey avait trouvé l’un de ses meilleurs moments.

Sur la scène «Je vais t’aimer un peu plus, bébé» de Barry White, la scène se joue comme le rêve de tout gourmand. Harley est amoureux de son sandwich, et Birds of Prey se penche fortement sur la façon dont ce moment donne le coup d’envoi de sa vie loin du Joker. Bruno Oliver – l’acteur qui joue Sal, le cuisinier qui assemble le sandwich de Harley – a même entendu des interprétations plus profondes.

“J’ai beaucoup lu sur le sandwich comme métaphore de la récupération de Harley”, a déclaré Oliver à Variety. “J’ai lu beaucoup de choses qui font référence à Sal comme le seul homme du film à ne pas la baiser.”

L’acteur Bruno Oliver n’avait aucune idée de l’importance de sa scène

Lors de la production de Birds of Prey, Oliver s’est mis à préparer sa grande scène avec Robbie. Un chef cuisinier a remplacé les gros plans détaillés, comme une main cassant deux œufs. Mais Oliver a pris son rôle de Sal très au sérieux. Il est même allé jusqu’à passer toute la nuit précédente à trouver la meilleure façon de préparer le sandwich au petit déjeuner de Harley.

“C’était certainement l’une des préparations les plus étranges en tant qu’acteur que j’ai faite”, a déclaré Oliver à Variety. «J’ai passé la nuit à détruire ma cuisine en faisant des sandwichs aux œufs encore et encore.»

Malgré tous ces efforts, Oliver – qui est apparu dans des émissions comme The Office et Mad Men – n’avait aucune idée de l’importance de sa scène pour l’histoire de Harley. Après tout, hors contexte, une scène de votre personnage principal commandant un sandwich semblerait probablement être un moment à jeter. Heureusement, cela s’est avéré ne pas être le cas avec le sandwich au petit-déjeuner bien-aimé de Harley.

“On ne pouvait pas dire de l’audition nécessairement et en tant qu’acteurs, nous avons toujours peur que nos scènes soient coupées”, a déclaré Oliver. “Je ne comprenais vraiment pas la place du sandwich aux œufs dans le film jusqu’à ce que je le voie.”

Comment préparer le sandwich au petit déjeuner de Harley Quinn à la maison

Depuis la sortie en salles de Birds of Prey, les fans ont hâte de recréer le sandwich au petit-déjeuner bodega de Harley. La recette elle-même semble assez simple. Pour le faire à la maison, les fans ont besoin de deux œufs, de grandes quantités de bacon, de deux tranches de fromage américain, de pain, de sauce piquante, de beurre fondu et d’huile de cuisson. Comme Harley le note elle-même dans le film, seule une pincée de sauce piquante est préférée.

Le vrai secret, selon Oliver, est le pain lui-même. Tout comme dans le film, le meilleur choix est un pain ciabatta car il fournit des «coins et recoins» pour que les œufs y pénètrent. Assurez-vous également qu’il est grillé et beurré avant de commencer l’assemblage. Et, comme le souligne Oliver, “vous devriez pouvoir le manger avec vos mains”. Tout comme Harley.

Birds of Prey est maintenant disponible à l’achat sur demande.